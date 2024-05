Una persona mor succionada per la turbina d'un avió

Una persona ha mort aquest dimecres al caure sobre el motor en marxa d'un avió operat per KLM a l'aeroport de Schiphol, Amsterdam.

El succés ha consternat el vol i els passatgers que han estat testimonis del "tràgic incident" segons han anunciat l'aeroport i la gendarmeria neerlandesa.

L'aeroport de Schiphol ha relatat els fets: "un incident terrible en què una persona ha caigut al motor d'un avió" i la policia neerlandesa ha iniciat un procediment d'investigació per esbrinar què ha passat.

Nombrosos passatgers han presenciat la tragèdia des de l'interior de l'aeroplà, en sortir fora de l'avió han estat atesos pels serveis d'ajuda a les víctimes d'aeroport. De moment es desconeix la identitat de la persona difunta i no se sap si és un passatger o un empleat.

L'avió operat per KLM era un 'Cityhopper', un model petit fabricat per l'empresa brasilera Embraer que pot transportar entre 88 i 132 passatgers. Aquest tipus d'aeronaus es fan servir per a trajectes curts a Europa; el vol tenia com a destinació la ciutat de Billund, al centre de Dinamarca.

"Els nostres pensaments estan amb els familiars i estem preocupats pels passatgers i col·legues que han presenciat això", ha expressat l'aeroport en una nota en què comparteix els seus condols, de moment no es coneixen més detalls del que ha passat.