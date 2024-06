Daniel Sancho: aquesta és la pena de presó a la qual s'enfronta a Espanya

“Sobre les 04:00 hores del dia 9 de novembre de 2019, Daniel Sancho es trobava a les proximitats del carrer José Abascal (Madrid) quan, en un moment determinat, va procedir a introduir-se en un vehicle taxi que allà es trobava". Així arrenca la descripció dels fets en l'escrit d'acusació de la Fiscalia de Madrid, al qual ha accedit el portal de Successos i Recerca d'aquest grup editorial, que senta a la banqueta de nou a Daniel Sancho, aquesta vegada a Espanya.

“Sense respectar la cua que s'havia format per a utilitzar el servei públic va ser recriminat per J. C. (víctima). Així, amb l'ànim de ferir (Daniel Sancho) va procedir a donar-li un cop de puny al cap ocasionant-li lesions que van trigar a curar dotze dies”. Després del cop, el jove, que va incorporar comunicat mèdic en la denúncia interposada al fill de Rodolfo Sancho, va patir una bretxa i va perdre una dent, "havent precisat la sutura de la ferida mitjançant la col·locació de cinc punts i havent-li quedat com a seqüela, un perjudici estètic a causa del trencament de la dent incisiva superior dreta".

La baralla va ocórrer fa gairebé cinc anys. Iniciat el procés en el Jutjat d'Instrucció número 21 de Madrid, Sancho estava a l'espera que es fixés data per a aquest procediment, ja que es va ajornar amb motiu de l'ingrés a la presó provisional pel presumpte assassinat i esquarterament d'Edwin Arrieta. Vista per a sentència la seva causa a Tailàndia, ja hi ha data per al seu judici a Espanya: serà aquest dimecres, a partir de les 9.00 hores, a la seu de Julián Camarillo de l'Audiència Provincial de Madrid.

Un any de presó i extradició

"Els fets que es jutgen aquest dimecres són constitutius d'un delicte de lesions", signa el Ministeri Públic, en l'escrit al qual ha accedit aquest mitjà. La Fiscalia demana per a ell un any de presó i indemnitzar a la víctima amb un total de 2.100 euros per les seqüeles i lesions.

La cita judicial arriba mentre Daniel Sancho espera sentència a la presó de Koh Samui pel presumpte i esquarterament d'Edwin Arrieta. Després de la celebració del judici que va durar diverses jornades i va concloure el passat 2 de maig, està previst que el tribunal de Tailàndia dicti sentència el 29 d'agost.

El xef, que es troba a la presó de Koh Samui i s'enfronta a una petició de pena de mort, hauria sol·licitat l'extradició a Espanya per "tenir un procediment penal obert". Desestimat, va contestar la fiscalia, "existeixen mesures alternatives" com (i així serà) la declaració per videoconferència. La pena a la qual s'enfronta a Espanya fa que no pugui reclamar el seu lliurament per a demanar la seva presó provisional. La Llei d'Enjudiciament Criminal exigeix per a això que el màxim de la pena imposable pel delicte sigui igual o superior a dos anys, i al fill de l'actor se li demana un any.

Darrere d'una pantalla, així s'ha fixat. Daniel Sancho haurà d'explicar la seva versió dels fets del que va ocórrer aquella nit -festiu a la capital per ser el Dia de l'Almudena- fa gairebé cinc anys, des de Tailàndia.