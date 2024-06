Daniel Sancho reconeix els fets i arriba a un acord amb la seva víctima a Espanya

Samarreta marró clara, pantalons negres -curts-, sense grillons i amb els cabells curts, però una mica més llargs que a les últimes imatges que es tenen d'ell arribant al seu judici a Tailàndia. Així apareixia un Daniel Sancho tranquil, enèrgic i amb bon aspecte físic a la pantalla de l'Audiència Provincial de Madrid.

Sancho esperava des d'abans de les nou del matí la seva connexió amb el jutjat d'Espanya. "Entén els fets pels quals se li imputa?" "Sí!", ha afirmat amb veu forta. Ha estat la seva primera resposta.

Assentia, mirava cap amunt i es tocava el pit mentre escoltava, assegut en una sala habilitada a les instal·lacions de Koh Samui, presó en la qual espera sentència per la seva causa a Tailàndia, la lectura dels fets.

"Al voltant de les 04:00 hores del dia 9 de novembre de 2019, Daniel Sancho es trobava a les proximitats del carrer José Abascal (Madrid) quan, en un moment determinat, va procedir a introduir-se en un vehicle taxi que allí es trobava", descriu la Fiscalia en l'escrit d'acusació al qual ha accedit el portal de Successos i Recerca d'aquest grup editorial.

"Sí", ha confirmat Sancho. “Sense respectar la cua que s'havia format per a utilitzar el servei públic va ser recriminat per J. C. (víctima). Amb l'ànim de ferir, (Daniel Sancho) va procedir a donar-li un cop de puny al cap ocasionant-li lesions que van trigar a curar dotze dies”.

Daniel Sancho ha reconegut els fets i ha arribat a un acord: una multa de tres mesos a raó de cinc euros per dia. Un total de 450 euros.

"Rescabalat el mal"

La connexió ha durat escassos minuts. "Està vostè condemnat per un delicte de lesions amb l'atenuant de reparació del mal (Sancho ha pagat la indemnització de 2.100 euros que el fiscal demanava per seqüeles i lesions) i atenuant de dilacions indegudes.

-"Entén la condemna?" -"Perfectament", ha respost enèrgic de nou. La víctima, el jove que en aquest moment va haver de ser atès per un equip mèdic, fruit de l'acord, no ha testificat en el judici.

Totes dues parts han ratificat que després del cop de puny, JC va sofrir una bretxa i va perdre una dent, "havent precisat la sutura de la ferida mitjançant la col·locació de cinc punts i havent-li quedat com a seqüela, un perjudici estètic a causa del trencament de la dent incisiva superior dreta".

En el gimnàs

Relaxat i amb la mirada serena. Daniel Sancho presenta un aspecte tranquil i atlètic. Segons ha pogut saber aquest mitjà, el xef acudeix diàriament al gimnàs de les instal·lacions penitenciàries.

Després d'escoltar la sentència, el fill de Rodolfo Sancho s'ha aixecat per a tornar a la seva vida a les cel·les. Estava descalç i sense grillons, en aparent calma.

Intent de tornar i declarar a Espanya

La cita judicial a Espanya arriba mentre Daniel Sancho espera sentència a la presó de Koh Samui pel presumpte assassinat i esquarterament del cirurgià colombià Edwin Arrieta.

El judici a Tailàndia, que va durar diverses jornades i va concloure el passat 2 de maig, no té prevista sentència fins al 29 d'agost. Està acusat d'homicidi amb premeditació, ocultació del cos després de l'esquarterament i destrucció de documentació de la víctima, sent el segon d'ells l'únic que ell ha admès. Les penes a les quals s'enfronta inclouen la cadena perpètua o la pena de mort al país sud asiàtic.

Davant la cita d'avui, el xef, que segueix en aquesta presó des que va ser detingut el mes d'agost, hauria sol·licitat l'extradició a Espanya per "tenir un procediment penal obert". Desestimat, va contestar la fiscalia, "existeixen mesures alternatives" com (i així ha estat) la declaració per videoconferència.

La pena a la qual s'enfrontava a Espanya feia que no es pogués reclamar el seu lliurament per a demanar la seva presó provisional. "Els fets que es jutgen aquest dimecres són constitutius d'un delicte de lesions", signava el Ministeri Públic, que abans de la conformitat sol·licitava per a Sancho un any de presó i indemnitzar a la víctima amb un total de 2.100 euros per les seqüeles i lesions.

Aconseguit l'acord, dictada la sentència de substituir la presó per una multa de 450 euros, "es declara la fermesa i es dona per conclòs l'acte", ha tancat la jutgessa.

Tot seguit Sancho s'ha aixecat. La televisió, amb el seu rostre, s'ha apagat. Queda esperar al 29 d'agost per a conèixer la seva altra sentència.