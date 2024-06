Compte si truquen al timbre: pots ser víctima d'una estafa

Estàs tan tranquil a casa, gaudint d'un partit de futbol a la televisió o llegint un llibre, i de sobte sona el timbre. L'habitual és que es tracti d'una visita inesperada, ja sigui en forma de familiar o conegut, però també pot ser la primera fase d'un nou tipus d'estafa conegut com a 'estafa del familiar i/o grua'.

La tècnica s'està estenent tan ràpidament que la Guàrdia Civil adverteix dels seus perills la població.

A través d'una publicació de Twitter (ara X), la benemèrita assegura que l'estafa del familiar i/o grua s'està detectant amb més freqüència perquè els estafadors obtenen informació personal i familiar per enganyar sobretot persones grans.

Per això, primer seleccionen les víctimes (persones grans que viuen soles), obtenen informació personal i familiar i es presenten a la vivenda oferint detalls molt concrets d'un familiar.

En aquell moment, sol·liciten certs diners per a una emergència o la trucada d'una grua, i fins i tot en alguns casos ofereixen objectes de valor a preus molt reduïts per poder escapar d'una suposada situació de necessitat extrema que en realitat no ho és.

En els casos més greus, aquestes víctimes acaben patint un robatori aprofitant que la persona gran està buscant diners per donar-li al presumpte 'familiar'. D'aquesta manera, és fonamental que tots extremem les precaucions perquè els següents podem ser nosaltres.