Comença el judici contra l'acusat de violar una menor a Igualada i intentar matar-la

L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest dilluns al matí l’acusat de violar una menor de 16 anys a Igualada la matinada de l'1 de novembre de 2021. L'home s'enfronta a una possible pena de 45 anys de presó per intent d’assassinat i agressió sexual. També li demanen deu anys de llibertat vigilada i de prohibició de comunicar-se o aproximar-se a la víctima, així com una indemnització de 300.000 euros. El presumpte agressor, de 21 anys en el moment dels fets, es troba en presó provisional des que va ser detingut l'abril de 2022. La víctima no haurà de declarar en el judici perquè la fiscalia ha renunciat a la seva compareixença. El judici s'allargarà tota la setmana i s'han personat set acusacions.

El judici per la brutal violació a una menor a Igualada ha arrencat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona i s'allargarà fins divendres 21 de juny. En concret, s'han personat set acusacions: els familiars de la víctima, la Generalitat, els ajuntaments d'Igualada i Masquefa (Anoia)--on vivia la víctima--, la patronal d’oci nocturn Fecasarm, l'empresa Nits Màgiques --que gestionava la discoteca Èpic on va acudir la noia aquella nit-- i el partit polític Vox.

Inicialment, estava previst que durant la primera jornada del judici declarés l'acusat i també la víctima --que ho havia de fer a porta tancada--, però finalment no serà així. La defensa ha demanat que el seu client declari en últim lloc i, tot i l’oposició de l’acusació particular, el tribunal ho ha acceptat. Per la seva banda, la fiscalia ha canviat la seva posició inicial i ha renunciat a la compareixença de la víctima. D'aquesta manera, en el judici s’ha fet ús de la prova preconstituïda, la gravació de la declaració al jutjat d’instrucció, en les mateixes condicions de no publicitat que les acordades en el seu moment per a la declaració presencial. Amb aquesta decisió es vol evitar un "major perjudici" a la noia i evitar "l'agravació psicològica" que pugui derivar-se de la seva compareixença presencial.

En la primera jornada també està prevista la declaració de sis testimonis. Dimarts i dimecres serà el torn per a 32 mossos d’esquadra que van participar en la intensa investigació del cas durant mesos. Dijous serà la prova pericial i divendres s’acabarà amb el visionament i audicions de CD, les conclusions definitives, els informes finals de totes les parts i l’últim torn de paraula de l’acusat.

Membres del públic durant l'inici del judici contra el violador d'Igualada, al fons de la imatge, a l'Audiència de Barcelona. / Jordi Borràs

45 anys de presó per a l'acusat

La fiscalia demana 45 anys de presó al presumpte violador d'Igualada per assaltar amb molta brutalitat una menor l'any 2021 i intentar matar-la quan tornava a casa després d'assistir a una festa de la Castanyada en una discoteca de la capital de l'Anoia. El ministeri fiscal demana una pena de 30 anys de presó i inhabilitació absoluta pel delicte d'assassinat en grau de temptativa i 15 anys més pel delicte d'agressió sexual.

En el seu escrit d'acusació, la fiscalia considera provat que la matinada de l'1 de novembre, l'acusat va assaltar de manera "sorpresiva" la víctima "amb la intenció de satisfer el seu ànim libidinós". Els fets van passar en una zona "solitària, sense testimonis, poc il·luminada i sense càmeres". L'escrit també posa en valor "l'absolut menyspreu a la condició de dona" de la víctima. Després de violar-la, la va colpejar fortament al cap amb un objecte contundent i va fugir del lloc dels fets. Un camioner va trobar la noia i pensava que estava morta, però finalment els serveis mèdics li van poder salvar la vida.

A conseqüència de l'agressió, l'escrit de la fiscalia detalla la gran quantitat de lesions que va patir la víctima, requerint gairebé un any de cures, i que li han suposat greus seqüeles i traumes. El presumpte agressor, de 21 anys en el moment dels fets i amb antecedents per delicte sexual, es troba en presó provisional des que va ser detingut l'abril de 2022, sis mesos després dels fets.

Per la seva banda, la patronal de l'oci nocturn Fecasarm i l'empresa que gestionava la discoteca Èpic en aquell moment també demanen una pena de 45 anys per al presumpte violador. Igual que la fiscalia, l'acusen de dos delictes: un de temptativa d'assassinat, pel qual li demanen 30 anys de presó, i un altre d'agressió sexual, amb 15 anys de presó. A més, les dues acusacions reclamen que el processat pagui una indemnització de més de 330.000 euros a la víctima.

El dany generat és "irreparable"

Jorge Albertini, advocat de la víctima, ha explicat a les portes de l'Audiència abans de l'inici del judici que estan "plenament preparats" per afrontar el procediment judicial i ha destacat que cal tenir en compte la "gravetat especial" dels fets pel "tracte degradant i la crueltat" tant en l'agressió com després de l'agressió.

L'advocat ha subratllat que el dany generat en la víctima per part de l'agressor és "irreparable", ja que encara que la seva clienta faci un tractament psicològic o psiquiàtric aquest "no és suficient". "Ella no es troba bé", ha indicat, destacant que recorda especialment el procés que ha hagut de passar després de l'agressió. En aquest sentit, ha remarcat que ha hagut de ser intervinguda en més de sis ocasions, incloent-hi operacions greus. "Lògicament, són moments molt durs per a ella", ha assenyalat.

Sobre el judici, Albertini ha fet valdre que la víctima no hagi de declarar i es tingui en compte la preconstitució de la prova, tal com van sol·licitar. En aquest cas, ha dit, és "molt important", ja que ella no recorda bé els fets a causa del primer cop que l'agressor li va proferir i que va generar-li un traumatisme. D'aquesta manera, creu que és millor que s'eviti la declaració al judici perquè així no es declari de forma "imprecisa".

Jorge Albertini, advocat de la víctima de la violació d'Igualada, arribant a l'Audiència de Barcelona. / Pol Solà

L'oci nocturn demana més implicació de l'administració

De la seva banda, Joaquim Boadas el secretari general de la patronal de l'oci nocturn Fecasarm ha manifestat abans de l'inici del judici "tolerància zero" amb els delictes en l'àmbit de l'oci nocturn. Boadas ha demanat més implicació a l'administració per augmentar la seguretat al carrer, més enllumenat a la via pública i itineraris segurs per tornar a casa.

Boadas esperen que si es condemna l'acusat, la condemna serveixi "d'avís" a altres persones que violen la llibertat sexual i atempten contra la integritat de les persones.

Les càmeres de seguretat, claus per a la identificació de l'acusat

Els Mossos d'Esquadra van poder identificar el presumpte violador d'Igualada mitjançant diverses càmeres de seguretat i imatges extretes de 155 dispositius diferents. Tot i que l'instant de l'agressió no va quedar capturat, diverses càmeres sí que van gravar, passats uns minuts dels fets, el jove marxant amb una peça de roba que podria ser de la noia. La tecnologia també va permetre saber que el mòbil del sospitós es va connectar a diverses antenes del polígon de Les Comes.

Un dels elements clau per poder identificar el sospitós va ser un aldarull, gravat per càmeres de seguretat, que va tenir lloc la mateixa nit dels fets i on hi van participar 11 persones. Aquest grup de joves va causar danys a un vehicle i el seu amo va denunciar-ho als Mossos. Els agents van analitzar tots els incidents que hi havia hagut aquella nit a Igualada i van lligar caps en visualitzar les imatges de l'incident i comprovar que també hi havia el noi que consideraven sospitós de la violació.