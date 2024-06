Una destral, whisky i una escopeta: les últimes hores del policia que va decapitar la seva dona

La Guàrdia Civil continua buscant el cap de Soledad, la dona de 65 anys assassinada i decapitada pel seu marit Jorge, l'expolicia municipal de Soto del Real (Madrid), al qual els seus companys li deien Walker. Els investigadors han trobat el cos, sang i diversos cabells de la dona, també el tronc de fusta on la va secundar per decapitar-la i la destral amb la qual ho va fer. Ahir dijous van estar buscant a l'abocador de Colmenar Viejo, sense èxit.

"Ha d'abandonar la casa"

Soledad havia decidit separar-se del seu marit, Jorge, el pare del seu tercer fill. L'home no acceptava la seva decisió i ella va iniciar els tràmits legals. La setmana passada, la dona, de 65 anys, se'n va anar a Londres a veure la seva filla gran. Mentre ella estava a Anglaterra, Jorge, el seu marit, de 53 anys, va rebre un burofax en el qual se li comunicava que "havia d'abandonar la casa" en la qual vivien, a Soto del Real (Madrid), que era propietat de la dona.

La dona va tornar el 14 de juny a Madrid. Les primeres troballes de la recerca de la Guàrdia Civil no han pogut determinar encara si va ser assassinada el dissabte o el diumenge, però sí que permeten ja reconstruir les últimes hores de l'assassí i de la seva víctima després que ella tornés a casa. Jorge, el marit, va disparar al cor de la seva dona dues bales del calibre 22 amb una carabina. Una d'elles li va impactar en el cor i li va causar la mort.

El crim va ocórrer a la planta baixa de la casa, al carrer Vicente Aleixandre de Soto del Real (Madrid). Les primeres dades apunten al fet que l'home va passar almenys un dia amb el cadàver sobre la catifa de l'habitació. Va ser després quan el va traslladar al garatge. Allà el va col·locar sobre un tronc de fusta. Amb una destral, va decapitar la seva dona.

Molt aviat, la germana i la filla de Soledad havien començat a trucar al telèfon mòbil de la seva mare, que estava encès i en poder del marit. Ningú contestava. Va ser llavors quan l'assassí va decidir desfer-se del cap de la seva dona. Jorge no tenia cotxe propi, encara que aquest cap de setmana va tenir a la seva disposició tres vehicles: una moto BMW, el cotxe del seu pare i el de la víctima, un Audi A3 groc.

Un cotxe groc

Les primeres perquisicions apunten al fet que va ser en aquest cotxe en el qual el marit assassí va traslladar el cap de la víctima cap a alguna zona de muntanya pròxima. Diversos testimonis asseguren haver-lo vist el diumenge conduint el cotxe de Soledad. L'expolicia municipal, de baixa després de patir un accident, era aficionat a la muntanya i coneixia molts racons de la zona.

Al seu retorn a casa, amb la resta del cadàver de la seva dona al garatge, Jorge va pujar a la golfa amb una ampolla de whisky i una escopeta de caça. Es va beure sencera l'ampolla i es va disparar un tir al pit. No va deixar cap nota.

El cotxe on suposadament va traslladar el cap de la seva dona no serà d'ajuda, és antic i no té dispositius gps ni altres sistemes que permetin rastrejar els seus últims recorreguts. Els investigadors analitzen ara els dos telèfons mòbils, el de l'assassí i el de la víctima, a la recerca de pistes o llocs on buscar el cap de la dona.