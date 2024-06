El TSJC avala l'acomiadament de dos treballadors enxampats tenint sexe a la feina

El José Luis i l'Emma treballaven en un club esportiu de Manresa. Ell era cap de l'equip de manteniment i feia set anys treballava a l'empresa; ella formava part de l'equip de neteja i feia dos anys que hi era. El José Luis i l'Emma estaven casats i, d'acord amb la sentència dictada recentment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), són un matrimoni ben avingut. Tots dos van ser acomiadats el mes de febrer de l'any passat per uns fets que l'empresa va considerar que vulneraven la bona fe contractual. I els magistrats del TSJC han donat per bo aquest cessament disciplinari.

Els fets recollits en la sentència, publicada recentment i compartida en xarxes socials per l'advocat laboralista Pere Vidal, es remunten a un diumenge de gener de l'any passat.

Va arribar al club esportiu un camió carregat de material que calia traslladar a l'interior de les instal·lacions i dos operaris de manteniment van anar a buscar el José Luis perquè els ajudés en la tasca. Després de donar diverses voltes pel club i no trobar-lo, van acostar-se a la caseta de manteniment i van escoltar una "simfonia de gemecs", segons va qualificar posteriorment l'empresa. Van trucar a la porta i "al cap d'uns minuts" el José Luis va sortir de la caseta "pujant-se els pantalons". L'Emma també hi era. Tres setmanes després l'empresa els va citar a les oficines i els va lliurar una carta d'acomiadament, al·legant motius disciplinaris.

El cas de l'Emma i el José Luis ha arribat fins al TSJC i és que inicialment el magistrat de primera instància els va donar la raó i va considerar desproporcionada la resposta de l'empresa. El jutjat social número 1 de Manresa va considerar que la direcció no havia actuat correctament en acomiadar a tots dos treballadors, ja que, en la seva opinió, havia malinterpretat el codi disciplinari contemplat en el conveni col·lectiu d'aplicació –on es recull, com en tots els sectors i empreses, la llista de penes i faltes-, "estigmatitzant" l'acte sexual. "No és en si mateix -l'acte sexual- el que ha de censurar-se, sinó que va abandonar-se el lloc de treball", segons el primer jutge.

La primera sentència sí que reconeix que el José Luis i l'Emma ho havien fet malament, però destaca que la seva falta no era una altra que absentar-se del seu lloc de treball. Independentment de si la seva absència era per “jugar als escacs, al parxís, escoltar música o per tenir una trobada íntima”. Un fet sancionable, sí, però ni molt menys amb l'acomiadament, sinó que el conveni col·lectiu d'aplicació el considera una falta lleu. Fins al punt que el jutjat de primera instància obliga l'empresa a readmetre'ls o pagar-los 13.213 euros a ell i 2.343 euros a ella en concepte d'indemnització per acomiadament improcedent. La diferència pecuniària s'explica per la diferent antiguitat i salari percebut fins a l'acomiadament.

El TSJC avala els arguments de l'empresa

No obstant això, els magistrats del TSJC no comparteixen el mateix criteri que el primer jutge i avalen els arguments de l'empresa, que considera que l'episodi sexual de la parella va posar “en risc el bon nom del Club” i "més quan es tracta d'un centre obert al públic un diumenge i amb clients utilitzant les instal·lacions en aquell moment".

"Imaginem per un moment que anem a la botiga del nostre barri i se senten els gemecs de la fruitera i el xarcuter des de l'entrada, o que anem al gimnàs i mentre caminem per les instal·lacions se senten gemecs dels monitors de zumba fent tota mena de pràctiques sexuals", sincerament no és seriós i molt menys equipar-lo amb "jugar al parxís" o als "escacs", sostenen des del club.

Els magistrats del TSJC consideren que l'ús de les instal·lacions, durant la jornada laboral i en un moment de màxima activitat, un diumenge a les 10.30 del matí, justifica l'acomiadament dels implicats. La sentència també rebutja les acusacions dels dos acomiadats que el cessament obeïa a una discriminació racial, tal com va sostenir el sindicat Acció Sindical Bages durant les protestes contra el cessament dels empleats.