Detenen una falsa vident per estafar més de 178.000 euros a una dona amb discapacitat

Els Mossos han detingut una dona de 61 anys a Torrelles de Foix (Alt Penedès) com a presumpta autora d'un delicte d'estafa continuada. La detenció va ser el 26 de juny arran d'una investigació iniciada el març quan el cos va rebre la denúncia de la víctima, una dona del Berguedà amb una discapacitat. Vivia sola, però comptava amb l'acompanyament d'una educadora. Tot va començar el 2015 quan la víctima passava per una depressió. Va anar a veure una vident que li van recomanar. La falsa vident li va dir que havia de fer uns rituals tot que li solucionarien tots els problemes. En els següents mesos li va anar demanant diners per comprar el material, aprofitant-se de la seva vulnerabilitat. Calculen que li hauria estafat més de 178.000 euros.

En una de les vegades li va cobrar 4.000 euros per llogar un sala i comprar els objectes pel ritual. Amb el temps les visites a l’endevina es van incrementar i cada vegada li demanava més diners, fet que li va provocar importants problemes econòmics. Aquests fets es van allargar fins al 2023, quan la víctima va explicar la situació a l’educadora social i aquesta la va alertar que possiblement estava sent víctima d’una estafa.

Després de diverses gestions, els investigadors van determinar que la vident va estafar 178.000 euros a la víctima i que podria arribar fins als 300.000 euros. L’endevina es va aprofitar de la discapacitat de la dona, que tenia una depressió i vivia sola. A més, la pressionava fent-li creure que, si no feien més rituals, tot el que havien fet fins llavors no serviria de res.

El passat 26 de juny els mossos van detenir la falsa vident a Torrelles de Foix (Alt Penedès), com a presumpta autora d’una estafa continuada. La detinguda passarà les pròximes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Berga.