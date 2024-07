Vídeo | L'últim cop de l'exnòvio de La Tata: cent mil euros en rellotges i 35.000 en bitllets

Iván B. va ser detingut amb dos companys diumenge a la matinada quan sortien de robar en un local del carrer Marqués de Lema, al barri de Chamberí, a Madrid, segons informen fonts policials a aquest canal d'investigació i successos. Els agents de la Policia Nacional van recuperar el botí: dotze rellotges de luxe valorats uns cent mil euros i gairebé 35.000 euros més en metàl·lic.

És l'últim cop i l'última caiguda d'Iván, conegut lladre de Madrid, que va ser parella de Jezabel àlies La Tata, una altra coneguda delinqüent batejada com la reina dels lladres i exparella d'El Piojo, Jonathan Moñiz, que va fugir de la presó de Valdemoro el 2021 i va ser detingut dos mesos després. Tots tres formen part de l'elit dels lladres a Madrid. El 2019, Iván B. va apunyalar sis vegades un policia que estava fora de servei en un bar de copes.

Va saltar l'alarma

Aquesta vegada, la policia va detenir Iván quan va anar a un local on havia saltat l'alarma antirobatori. Quan van arribar, van veure un dels lladres fugint cap a un vehicle estacionat a les proximitats. Després d'atrapar-lo, van comprovar que al cotxe hi havia dos homes més esperant-lo.

Dins del cotxe en el qual l'esperaven els seus dos col·laboradors, van trobar els estris del robatori (guants, plàstics, inhibidors...). A prop del local, els policies van trobar una maleta on hi havia gairebé 35.000 euros en metàl·lic. Els policies també van requisar una bombona d'oxigen i un bufador d'oxitall, que havien utilitzat presumptament per perforar la caixa forta.