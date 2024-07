Detenen un home per fingir haver guanyat 7 milions d'euros a la loteria

La Policia Nacional ha detingut un veí d'Albacete per fingir que li havia tocat la loteria. L'home assegurava que havia guanyat 7 milions d'euros en premis de la loteria però que no havia cobrat les butlletes perquè l'administració de loteria se les havia quedat.

L'acusat va arribar a emetre tres denúncies contra l'administració a la Comissaria del Cos Nacional de Policia de la ciutat on afirmava que l'administració s'havia apropiat de tres butlletes premiades amb 7 milions d'euros, una altra de 46.000 i una altra de 80.000.

Segons informen fonts policials, el detingut relatava que un any enrere havia visitat una administració de loteria per comprovar una butlleta i que els treballadors d'aquesta oficina li van assegurar que no estava premiada i l'hi van requisar.

Posteriorment, aquesta persona es va dirigir diverses vegades a l'administració esmentada per recriminar el seu suposat premi de 7 milions d'euros. En una d'aquestes vegades, va agredir un treballador i va proferir desenes d'insults.

Els amos de l'administració van decidir denunciar-lo per amenaces i danys. Abans de ser detingut l'acusat ja tenia una ordre d'allunyament de l'administració. Tot i així el veí ha tornat a interposar dues denúncies similars on assegura haver guanyat altres premis de 46.000 euros i 80.000 euros.

La Brigada Provincial de Policia Judicial de la Comissaria d'Albacete ha comprovat que cap dels premis que aquest veí assegurava un premi doble no han estat registrats a Albacete, per tant aquestes denúncies eren totalment falses.

Finalment, els agents han procedit a detenir-lo en una cafeteria ubicada davant de l'esmentada oficina de loteries d'Albacete. Se li imputen un delicte de denúncies falses i un altre de trencament de condemna.