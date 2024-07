Els delictes d’àmbit sexual pugen un 79% en els últims cinc anys

Entre el gener i el juny del 2024 es van denunciar 1.839 agressions i abusos sexuals a Catalunya, una xifra similar al mateix període del 2023 (1.813). Es tracta d’un increment de l’1%, segons van explicar ahir el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, i el comissari David Boneta, cap de la Comissaria Superior Territorial. Del conjunt dels delictes registrats, els de l’àmbit de violència sexual representen un 0,67% del total de criminalitat.

A més, en el primer semestre del 2024, els Mossos van fer 40.887 detencions per tota mena d’actuacions, una mitjana de 227 al dia, el que suposa un 14% més que en el mateix període del 2023. Hi va haver, així mateix, 63.968 denunciats (355 al dia), pels 60.141 del 2023, és a dir, un 6% més a tot Catalunya. I també van pujar un 8% els identificats, passant de 613.712 el 2023 a 663.819 aquest 2024. De les 45 morts violentes d’aquest any a Catalunya fins ara, un 42% van ser amb arma blanca i un 11% amb arma de foc

Respecte a la tipologia delictiva, els robatoris amb força en habitatges han baixat un 11%, i els robatoris que tenen lloc en empreses, un 13%.