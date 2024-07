Agressió sexual a Pamplona el primer dia de Sanfermins: la Policia la investiga i l'Ajuntament la condemna

La festa de Sant Fermí a Pamplona ha començat amb l'ombra de La Manada vuit anys després d'aquella violació en grup. La primera nit de la festa s'ha saldat amb una agressió sexual "d'intensitat dos", com ha dit l'alcalde de la ciutat, Joseba Asiron, a la zona del Casc Antic de la ciutat. La Policia Foral de Navarra investiga aquest cas així com altres tres denúncies per tocaments sexistes segons el Moviment Feminista d'Iruñerria.

El moviment feminista ha indicat també que va ser una "agressió d'alta intensitat" al Casc Antic i per això han convocat una concentració de condemna aquest diumenge a la plaça del Castell.

Davant d'aquesta agressió, l'Ajuntament ha activat el "Protocol de resposta ciutadana i institucional davant les agressions sexistes als Sanfermins" i la Junta de Portaveus municipals ha fet una declaració institucional de rebuig. "Des de la legislatura 2015 i 2019 hi ha unes declaracions més o menys protocol·litzades, que estan fetes per les tècniques," ha agregat l'alcalde. Tots els grups "han aprovat unir-se" a la concentració de denúncia convocada per aquest diumenge a la tarda pel Moviment Feminista d'Iruñerria.

"Una vegada més i per unanimitat, aquest Ajuntament s'unirà i es mobilitzarà en contra de les agressions existents," ha subratllat l'alcalde, qui també ha assenyalat que "el més greu" ocorregut la primera nit de festes va ser aquesta agressió sexual, que pot incloure penetració de la víctima, tot i que no es van voler donar detalls des del Consistori.

L'acord municipal estableix "el rebuig i la condemna a qualsevol tipus d'agressió, violència o actitud sexista que es produeixi a la ciutat i es comprometen a treballar per eradicar les agressions sexuals, millorar la seguretat i garantir el ple exercici de la llibertat de les dones en tot tipus d'entorns."

Asiron també ha assegurat que "les festes han començat molt fortes" per la multitudinària afluència de visitants el cap de setmana a Pamplona. L'alcalde va fer aquestes declaracions en arribar a l'Església de Sant Llorenç després de finalitzar la processó en què la corporació ha acompanyat el sant per la ciutat.

259 denúncies el primer dia

Quant a la resta d'incidències del primer dia, Asiron ha recordat que en coincidir el dia del txupinazo amb dissabte "les festes han començat molt fortes." La nit sempre és la més complicada i sempre és la més difícil," com ho demostren les dades que apunten a 58 persones detingudes per diferents delictes menors, com furts o desordres públics, i 259 denúncies de tot tipus.

Ja al matí d'aquest diumenge, el dia de Sant Fermí, ha valorat la bona temperatura i climatologia, i amb humor, vestit amb el vestit de gala al qual obliga la processó, ha valorat: "De moment molt bé, veurem com evoluciona. No fa tampoc massa calor, la qual cosa s'agraeix en la processó, sobretot els que portem aquests vestits tan ampulosos."