Jay Slater: 20 dies desaparegut, un Rolex robat i una cita amb un condemnat per narcotràfic

Jay Slater, aprenent de paleta britànic de 19 anys, va arribar a Tenerife el 13 de juny per gaudir d'uns dies de vacances amb dos amics i assistir a un festival de música. Dilluns, dia 17, el mòbil deixa d'emetre senyal i a ell se li perd el rastre a l'entorn del Parc Rural de Teno. Eren les 8 del matí quan va parlar per última vegada amb Lucy Law, una de les amigues amb què va anar a una rave.

De la festa, Jay en va marxar cap a un Airbnb llogat per dos desconeguts. "Em queda només un 1% de bateria", li va dir a la seva amiga dilluns per telèfon, en la que va ser la seva última trucada. Intentava tornar caminant al seu allotjament, a Los Cristianos. Unes deu hores de caminada l'esperaven per endavant. I aquí, al paratge de barrancs i penyasegats de Masca, la pista s'evapora.

Aleshores comença una investigació envoltada d'incògnites: qui és Jay Slater? Amb qui se'n va anar de la festa? Què va fer les hores en què no va estar amb els seus amics.? On és Jay Slater? Hi ha poques respostes per ara, el vintè dia sense rastre del britànic. I les respostes que s'obtenen sumen encara més misteri a la seva desaparició: una condemna quan era adolescent, un Rolex robat i un condemnat per narcotràfic. La recerca del noi es va paralitzar la setmana passada, però no la investigació.

Jay, natural d'Oswaldtwistle, a Lancashire, va anar amb els seus amics, Lucy i Brad, a la 'New Rave Generation', una festa de música electrònica convertida en un mar d'alcohol i -diuen- drogues que va durar des del 14 de juny fins al 16. Quan els altaveus van deixar d'emetre soroll, ell va marxar amb dues persones que havia conegut, pel que sembla, al festival.

Segons publica el Daily Mail, en Jay va acudir al Papagayo Beach Club, una de les últimes seus de la New Rave. Allà, citant sempre el mitjà britànic, es va produir una baralla en què Jay hi va estar implicat i en què s'hauria robat un Rolex valorat en 14.000 euros. Així ho ha comunicat el detectiu Mark Williams-Thomas, que col·labora amb la família del desaparegut i que va treballar en el cas de Madeleine McCann, al Daily Mail.

"Va fugir espantat després d'admetre haver robat un Rolex de 14.000 euros", ha afirmat l'investigador privat. Jay els hauria explicat aquest incident als seus amics abans de desaparèixer.

L'amo d'aquest suposat Rolex sostret, ha revelat The Sun, és un ciutadà d'Europa de l'Est que era al Papagai Beach Club i que va denunciar el furt de la joia. Després de la presumpta baralla i del robatori, el jove britànic se'n va anar al poble de Masca amb els dos homes desconeguts. Aquests han declarat davant dels investigadors i no estarien implicats en el cas, ja que han tornat al Regne Unit, on resideixen.

"No tenia on anar"

Però les identitats d'aquests dos homes ara ja identificats han afegit més desconcert a la causa. The Sun ha publicat que una d'aquestes persones és Ayub Qassim, britànic de 31 anys que va estar a la presó per "ser el cervell darrere d'una operació de narcotràfic a Gal·les", en paraules de Daily Mail. Aquest home, que ha volgut aportar el seu testimoni, afirma que no va fer res.

«Estic fent un favor i ara la meva cara està per totes les notícies. És una bogeria», ha assegurat al Daily Mail. També ha explicat que del seu Airbnb Jay en va sortir amb vida. "Vaig deixar que es queaés a casa perquè no tenia cap altre lloc on anar, els seus amics l'havien abandonat", ha revelat, en aquest cas, a MailOnline.

A l'entrevista ha insistit que no va tenir cap discussió amb ell i que, fins i tot li va donar una manta per dormir. "Si m'hagués barallat amb ell, vindria ni tan sols a casa meva? No hi va haver problemes", ha afirmat.

Hi ha una testimoni que va veure el jove fora de l'allotjament. Va preguntar quan sortia la següent guagua de Masca, cap a les 7.30 hores d'aquell dilluns, 17 de juny. Una hora més tard, li va dir a la seva amiga Lucy que estava perdut, necessitava aigua i tenia poca bateria. El mòbil s'apaga i la seva última ubicació és el Parc Rural de Teno.

Allà va començar una incessant recerca que va culminar diumenge passat, després de no haver obtingut cap indici sobre el seu parador. A l'operatiu hi han participat agents de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, helicòpters i drons, i fins i tot gossos especialitzats en la recerca de persones en grans superfícies de terreny, pertanyents al Servei Cinològic de la Guàrdia Civil desplaçats des de Madrid. No hi ha rastre de Jay Slater. Tot i que les batudes han cessat, la investigació segueix.

La seva família es va desplaçar a Tenerife des que va rebre la notícia de la desaparició. La seva mare Debbie Duncan, en una declaració emotiva, ha dit: "En Jay és un noi normal que està en el tercer any d'aprenentatge de paleta, i és un jove molt popular amb un gran cercle d'amics. Som una família molt unida i estem absolutament devastats per la seva desaparició. Les paraules no poden descriure el dolor i l'agonia que estem experimentant. És el nostre nen amb tota la vida per davant i només el volem trobar”. També ha denunciat que estan rebent falses pistes i fins i tot peticions de diners en suposats segrestos.

Debbie demana, també, "privadesa". Aquests 20 dies sense notícies, el passat fosc del Jay ha sortit a la llum. Els diaris britànics publiquen que l'agost del 2021 vuit joves van fer servir matxets, una destral i un pal de golf per donar una pallissa a un menor. Entre els atacants hi havia el noi ara desaparegut, que llavors tenia 16 anys. Per això li consten antecedents.