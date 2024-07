Incendi en un ferri al nord d'Eivissa: comença l'evacuació dels 350 passatgers i els 61 tripulants

L'incendi a la sala de màquines del vaixell 'Tenàcia', que feia la ruta València-Palma amb 350 passatgers a bord encara no ha estat extingit. Després de disset hores atrapats al ferri, a les 14 hores el comandant ha donat l'ordre d'abandonar de manera immediata el vaixell. La comunicació ha estat feta per megafonia i en diversos idiomes. Segons han informat els passatgers a Diario de Ibiza, del mateix grup editorial que aquest diari, les llanxes de salvament estan a punt per a l'evacuació i els nens seran els primers a pujar. L'operació s'està desenvolupant amb normalitat.

Tots els passatgers es troben a aquesta hora amb les armilles salvavides posades i a l'espera de poder pujar a les llanxes. Les mateixes fonts asseguren que no hi veuen fum i que no els han explicat el perquè d'aquest canvi i del desallotjament immediat.

El vaixell, de la companyia GNV Grandi Navi Veloci, va sortir de València cap a les 22 hores i el foc es va iniciar a la sala de màquines a les 2.18 hores. El ferri havia d'arribar cap a les 6.30 hores, però a aquesta hora encara continua al nord de la costa d'Eivissa, on es va posar en marxa l'incident.

A bord del vaixell viatgen un total de 350 passatgers i 61 tripulants i segons han informat des de la companyia, no hi ha cap passatger afectat pel fum.

Alguns dels passatgers explicaven que passades les 9 del matí ha arribat un vaixell de Salvament Marítim a la zona per iniciar el rescat mentre també treballen al vaixell bombers que han arribat en un helicòpter del SAR (Servei Aeri de Rescat).

La incidència va ser gestionada immediatament per la tripulació i l'equip de bombers del vaixell, amb l'ajuda de l'equipament de què disposa la nau i segons els procediments de seguretat, segons han informat en nota de premsa des de GNV.

El ferri 'Abel Matutes', de Baleària, que cobreix la mateixa línia, estava a les proximitats des de les 1.30 hores per si hagués calgut evacuar els passatgers, mentre arribava des d'Eivissa la llanxa 'Salvamar Libertas' i el vaixell de salvament 'Salvamar Mesana', amb base a Palma.

El 'Tenàcia' té 199 metres de llargada i 27 de màniga i una capacitat per a 869 passatgers i 120 vehicles (entre automòbils i camions). Va ser posat en marxa el 3 de juny del 2007 i va entrar en servei el 4 d'abril del 2008 amb Grimaldi.