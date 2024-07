El pare de tres nens "desapareguts" al Marroc: "M'acostaré a la frontera i els diré: 'Porta'ls a un Centre i a prendre per cul'"

Tres nens espanyols de 5, 6 i 8 anys estan desapareguts, probablement en algun lloc del Marroc. Són Youssef, Adam i Aisha, que van ser vists per última vegada per la seva mare, Eider Escobal, el passat 17 de juny a la localitat de Sala al Jadida, ciutat al nord-est del Marroc, on els nens estaven retinguts per la família paterna. Quatre dies després, el 21 de juny, la mare va tornar a la casa dels avis per recollir-los i no va trobar a ningú. Llavors va denunciar la desaparició dels menors.

La mare acusa l'àvia paterna dels nens d'emportar-se'ls sense el seu consentiment i a la seva exparella, Mohammed, de ser el responsable de la seva desaparició. Així consta a la denúncia presentada el 8 de juliol davant la comissaria de l'Ertzaintza a Sestao (Biscaia). La germana de la mare i tia dels nens ho explica així a aquest canal de recerca i successos: "els nens estan en mans d'un maltractador".

“És un cas molt preocupant”, assenyala el president de SOS Desapareguts, Joaquín Amills, qui adverteix: “la vida de tres nens està en perill”.

Reincident i violento

El pare dels nens és en Mohammed, de 41 anys i nacionalitat marroquina. Té una ordre d'allunyament cap a la seva dona per violència de gènere, després que al febrer d'enguany el jutjat número 1 de Violència sobre la Dona de Barakaldo (Biscaia) el condemnés per maltractaments. Els fets es van produir quan l'home es va colar al domicili d'Eider. Després d'una forta discussió, la va tirar per les escales, a més de donar-li cops de puny i esgarrapades, segons consta en els comunicats mèdics de la denúncia a la qual aquest mitjà ha tingut accés.

La relació entre Eider i Mohammed va ser complicada des dels seus inicis. Es van conèixer a Biscaia el 2016 a través d'una amiga en comú i es van casar dos anys més tard. Assentats a la localitat de Barakaldo, Mohammed treballava allà com a mecànic. Uns treballs que no li duraven a causa de les seves addiccions, segons la família d'Eider.

Mohammed i la seva mare, amb els nens al Marroc. / PI

Intentant recuperar la tranquil·litat i l'estabilitat familiar, l'any 2020, van portar els nens a casa dels avis paterns, al Marroc. Els pares van viatjar allà en diverses ocasions per visitar els seus tres fills, quan la pandèmia ho va permetre. Fins que, l'estiu de 2022, Mohammed es va negar a renovar el passaport dels menors impedint-los així tornar a Espanya.

Des de llavors, les coses van anar a pitjor. Eider va iniciar els tràmits de divorci i va denunciar la seva parella per maltractaments en diverses ocasions. Ja el febrer de 2024, l'home va ser condemnat per violència masclista i des de llavors té una ordre d'allunyament cap a la seva dona. Malgrat això, els dos tenen la custòdia compartida dels seus fills.

Viatges al Marroc

El passat mes de maig, la mare va anar al Marroc a veure els seus fills. Va comprovar que els faltava roba i menjar, per la qual cosa va intentar gestionar el seu retorn a Espanya amb el Consolat. La família del seu marit li va donar llargues i va haver de tornar al País Basc sense ells.

Davant aquesta situació, Eider va decidir tornar al Marroc el 2 de juny per intentar portar-los de tornada. Segons el seu relat, va poder veure els seus fills a la casa familiar de Sala al Jadida, però els avis paterns no els va deixar acostar a ella. Desesperada, la mare va interposar una sèrie de denúncies davant la policia marroquina.

El dia 17, van aconseguir localitzar-los i portar-los al Consolat, on van tramitar els documents perquè poguessin passar la frontera i tornar a Espanya. La legació pública va aconsellar a Eider que deixés els nens amb els avis fins a la vespra del viatge. El dia 21, sempre segons el seu relat, la mare va anar a buscar els seus fills. Ja tenia els quatre bitllets d'avió, però no hi havia ningú a la casa.

Els nens Adam, Youssef i Aisha, amb la seva mare, Eider. / PI

Àudios amenaçadors

La denúncia de la família materna arriba a l'Associació SOS Desapareguts, qui publica l'alerta per la situació de risc dels tres petits. És llavors quan Mohammed profereix amenaces per Whatsapp a la seva exparella i l'insta a treure "aquesta merda, o si no sabrà molt bé qui és ell".

En un altre àudio, l'home li diu a Eider: «m'acostaré a la frontera i els diré: "porta'ls a un Centre (de Menors, s'entén) i a prendre per cul"». "Això és el que faré amb ells i m'oblido de tot" afegeix l'home, amb un evident to amenaçador.

En un altre dels àudios enviats a la seva dona, Mohammed es mostra desafiador i assegura "no tenir por del jutjat" davant la previsió d'haver d'anar a declarar. "Vaig tots els dies al jutjat, a mi això no m'importa, no passa res".

Denúncia davant l'Ertzaintza

Després de rebre aquestes amenaces, la tia dels petits interposa una denúncia davant l'Ertzaintza de Sestao (Biscaia) per trencament d'ordre de protecció i allunyament, atès que la condemna per maltractaments li impedia comunicar-se amb la seva exparella.

La germana d'Eider es mostra molt crítica amb la "inoperància" de l'administració a Espanya. "He presenciat moments de deixadesa" ja que, segons denúncia, el jutjat de Barakaldo va arribar a arxivar el cas. "Les sostraccions parentals i la violència vicària van en augment i en aquest país existeix molta facilitat per emportar-se els nens a l'estranger, alguna cosa que portem molt temps denunciant", assenyala el president de SOSDesaparecidos.

"Els nens estan a Tànger"

Eider està a Espanya des del 4 de juliol. No sap on estan els seus fills. L'últim que ella i la seva família saben de Mohammed és que ha tornat al Marroc. En un àudio, li diu que els nens estan a Tànger i que els ha enviat diners perquè gaudeixin de l'estiu, segons es recull en l'última denúncia. Policies i jutges d'Espanya i el Marroc tracten de localitzar-los. La dona està citada aquest dimarts a declarar telemàticament en un jutjat marroquí.