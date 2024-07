La Fiscalia demana 226 anys de presó per al Portuguès per l'atropellament mortal múltiple en un casament gitano a Madrid

La Fiscalia de Madrid demana 226 anys de presó per al Portuguès, presumpte responsable d'un atropellament múltiple que es va cobrar la vida de quatre persones durant una batussa en el convit d'un casament gitano en un restaurant de Torrejón de Ardoz, Madrid.

El Ministeri Públic explica en el seu escrit d'acusació, al qual ha tingut accés 'El Periódico de España', del mateix grup editorial que 'Diari de Girona' que, en la matinada del 6 de novembre de 2022, i després de ser expulsat de la celebració per un problema amb un dels seus dos fills menors d'edat, El Portuguès va pujar al cotxe amb altres dos nebots.

La Fiscalia sol·licita per això 25 anys de presó per al Portuguès per cadascun dels quatre presumptes delictes d'assassinat i altres 14 anys per cadascun dels nou delictes d'intent d'assassinat. En total, 226 anys de presó.

Va accelerar abans de l'impacte

Segons detalla la recerca que ha dut a terme la Policia Municipal de Madrid, l'atropellament va tenir lloc a les 2.44 hores a la sortida del restaurant El Rancho, on s'estava celebrant un casament gitano amb més de 200 convidats.

A priori, l'acusat no discuteix que fos el responsable de l'atropellament, però sí que fos intencionat. La tesi en la qual sembla que sustentarà el seu defensa és en què tant ell com els seus fills i nebots fugien d'un suposat tiroteig i que l'envestida amb el vehicle va ser fortuïta.

A les conclusions del seu informe, la Policia apunta que, "malgrat la presència de vianants en la calçada visibles per a un conductor mitjà, aquest va realitzar una maniobra d'acceleració entre aquests dos trams que va augmentar el perill potencial de defunció dels vianants en cas d'atropellament d'entorn d'un 40 fins al 70%".

En aquest informe es detalla que, quan el vehicle es trobava a uns 60 metres del lloc on es va produir l'atropellament, circulava a una velocitat mitjana d'entorn dels 48 km/h. Quan va arribar als 25 metres, va accelerar fins als 62,7 km/h.

Conclou que existeix almenys "una configuració de l'atropellament congruent amb les evidències físiques trobades a l'escenari de l'accident i amb les estimacions de velocitat realitzades en el present informe".

Un suposat tiroteig sense casquets de bala

Tant El Portuguès com els seus nebots ja han assegurat que l'accident no va ser intencionat i que es va deure al fet que van haver de fugir precipitadament després de ser agredits físicament i rebre trets per part de diversos convidats.

Segons la versió recollida per 'Europa Press', el pare de la núvia la va convidar a les noces, on va acudir al costat de diversos parents. Pel que sembla, un convidat va insultar a un dels seus fills durant el convit i li va dir "boig", la qual cosa hauria estat el detonant de l'enfrontament.

"Ens van pegar i ens van amenaçar", va relatar, i va detallar que va veure a diversos convidats amb armes. Quan van pujar al cotxe a la carrera, diverses persones els van tancar el pas i van sentir trets, fugint del lloc. Malgrat això, no es van localitzar a la zona casquets de bala.