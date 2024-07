Jonathan Montoya, el sicari que porta més de 15 anys fugat pel crim de 'Don Leo'

“És vostè Don Leo?”. Quan Leónidas Vargas va escoltar la pregunta, va saber immediatament que l'anaven a matar. Estava tombat al llit de l'habitació 543 de l'Hospital 12 de Octubre, a Madrid, i de seguida es va adonar que aquells dos tipus amb gorres que l'interpel·laven no eren infermers. Eren sicaris que venien a per ell. “No, jo no soc Don Leo”, va arribar a contestar. Però no va servir de res. Un d'aquells tipus va disparar-li quatre tirs i el va matar a l'acte.

Custodiava la porta de l'habitació un altre sicari, de nom Jonathan Montoya Rendón. Un tipus encarregat de vigilar que ningú entrés a l'habitació mentre els seus dos companys remataven la feina; la de matar Leónidas Vargas Vargas, àlies El viejo o Don Leo. En uns altres temps, un dels 19 narcotraficants més poderosos del món. El capo del càrtel de Caquetá. Un home que anys enrere havia estat un dels socis més sòlids de Pablo Escobar, durant l'edat d'or dels càrtels colombians.

El tiroteig va tenir lloc el 7 de gener de 2009, poc abans de les 8 de la tarda. Leónidas va acudir al centre de salut quan es trobava més indisposat. Feia temps que residia a Madrid sota una falsa identitat: la d'un veneçolà anomenat José Antonio Cortés Vaquero. La seva hipertensió pulmonar li havia permès deslliurar-se de la presó i complir arrest domiciliari en el seu xalet de Somosaguas.

El futbol el va delatar

Don Leo complia aquesta condemna des de 2006, any en què va viatjar a Europa per assistir al Mundial de futbol d'Alemanya. En el seu pas per Madrid, va ser arrestat i jutjat. El jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, el va condemnar a 12 anys de presó per narcotràfic. El magistrat li va permetre complir la pena a casa previ pagament de 200.000 euros. Però a més de la condemna, Don Leo arrossegava un altre deute pendent amb la màfia colombiana. I aquests no perdonen; van decidir cobrar el deute llevant-li la vida.

Leónidas Vargas Vargas, 'Don Leo'. / EPE

El tipus que va prémer el gallet també es deia Jonathan, com dos dels quals vigilaven. Jonathan Andrés Ortiz. Un colombià que residia a Fuerteventura i que es guanyava la vida netejant plats en un restaurant de l'illa. Jonathan Andrés Ortiz va ser convençut per la seva xicota per viatjar a Madrid i cometre el crim. Ell va ser qui va entrar a l'habitació de Don Leo al costat d'Alexander Salazar Cortés i li va disparar quatre tirs letals.

El contingent criminal que va acudir a l'hospital estava conformat per cinc ciutadans colombians: tres homes de nom Jonathan (Jonathan Andrés Ortiz, que va disparar, Jonathan Montoya Rendón, que vigilava a dalt i Jonathan Fajardo Ospina, que vigilava la porta de baix de l'hospital), Alexander Salazar Cortés (que va entrar a l'habitació de Don Leo) i Edgar Andrés Flores (que també esperava a la porta principal de l'hospital).

Tots cinc van sortir de l'hospital ràpidament després de cometre l'homicidi. Acabaven de liquidar un dels capos més famosos de la història de Colòmbia: Don Leo, un tipus que havia estat segrestat el 1987 per les FARC i que, a canvi de la seva llibertat, va pagar 20 milions de pesos colombians (una mica menys de 5.000 euros) i armes perquè la guerrilla seguís la seva acció violenta.

Plaça de Las Ventas

Vargas, com qualsevol capo colombià de l'època, era un tipus excèntric i ostentós. Durant el temps que va passar a la presó a Colòmbia va gravar un disc de narcocorridos. Després de sortir, a la seva casa s'havia fet construir una piscina amb la silueta de Caquetá, el departament de Colòmbia del qual era originari, així com una plaça de toros a imatge i semblança de la de Las Ventas de Madrid. Li encantava la capital d'Espanya. I allà va ser detingut per la Policia Nacional quan s'allotjava en un hotel amb documentació veneçolana falsa.

Va morir Don Leo i els seus assassins van ser detinguts, jutjats i condemnats a 25 anys de presó cadascun. Jonathan Andrés Ortiz, àlies El Parcero, com autor material del crim. Els seus còmplices, Alexander Salazar El Chucky, com la persona que va aconseguir l'arma del crim. I Edgar Andrés Flores i Jonathan Fajardo, com les persones que van planejar el crim, però van esperar a baix, a la porta de l'hospital. També va ser condemnat a 3 anys un romanès, de nom Andrei Cadar, que es va encarregar de fer desaparèixer la pistola. Una arma que mai va aparèixer.

Jonathan Andrés Ortiz. / EPE

Tots condemnats… menys Jonathan Montoya Rendón, un dels tipus que havia acceptat cobrar 300 euros per aquell treball. Montoya Rendón va pujar fins a l'habitació al costat del Parcero i el Chucky, però es va quedar vigilant a la porta de la 543 perquè no entressin metges ni infermers mentre els seus socis executaven Don Leo. Ell va ser l'únic que va aconseguir fugir. I segueix fugat.

Molt perillós

Jonathan Montoya Rendón, un colombià d'1,86 d'altura i que en el moment del crim tenia 25 anys, segueix pròfug de la justícia. El 2011 va ser ‘condemnat en absència’ pel Tribunal Suprem espanyol a 24 anys i 3 mesos de presó, en ser declarat culpable d'assassinat amb traïdoria. Té la pell blanca, complexió atlètica i tant els seus ulls com el seu cabell són de color negre, segons la descripció que ha facilitat la policia.

Perquè Montoya, que ara té 39 anys, és un dels noms que figuren a la llista que la Policia Nacional acaba de fer pública, amb els fugitius més buscats del país. Quinze anys i mig porta aquest criminal fugint de la justícia espanyola. En aquesta llista que ara han fet pública les forces de seguretat espanyoles, i que està composta per 10 persones, la meitat (cinc fugitius) tenen en la seva fitxa el segell de “molt perillós”. Jonathan Montoya Rendón és un d'ells.

Aquests 10 fugitius podrien trobar-se a Espanya. / CNP

Diu la sentència que Montoya, que en el moment del crim residia a Madrid, va ser la persona encarregada de conduir el Chucky i el Parcero pels passadissos de l'Hospital 12 de Octubre. Ell, segons va considerar provat un jurat popular, va ser qui va localitzar l'habitació de Don Leo en l'àrea de Cardiologia del centre hospitalari. Es va encarregar durant diversos dies de vigilar els moviments de Don Leo a l'hospital i assegurar-se que estaria en el seu llit quan arribessin els seus companys. I va romandre a la porta mentre els dos sicaris, amb una pistola de 9 mil·límetres i silenciador, van posar fi a la vida del llegendari capo colombià.

Maragdes

Ningú sap qui va manar matar Don Leo. Expliquen a Colòmbia que darrere d'aquesta revenja es troba un famós empresari del sector de les maragdes. Però el seu nom mai va aparèixer en el sumari. Mai va ser condemnat. Ni tan sols cridat a declarar. El que sí que se sap és que, fos qui fos el que va ordenar executar Don Leo, tan sols va pagar 2.150 euros per aquest crim.

Els condemnats continuen pagant el seu crim, tot i que alguns ja es troben gaudint de permisos, atès que la sentència va ser dictada fa més de 13 anys. L'únic que ha aconseguit esquivar l'acció de la justícia és un dels tres Jonathan que van participar en l'homicidi. Montoya Rendón. Un home que porta mitja vida fugint i que s'ha guanyat l'apel·latiu de "el fugitiu més esmunyedís d'Espanya".