Una víctima de violència de gènere apunyala mortalment a la seva parella

La parella de l'home apunyalat mortalment a Zafra (Badajoz), ha estat detinguda per la Guàrdia Civil com a presumpte autora de l'homicidi. Així ho ha confirmat la mateixa Guàrdia Civil. Es tracta de la parella del mort, Iván Melo, de 42 anys. Es dona la circumstància que ell tenia una ordre d'allunyament cap a ella, que era víctima de violència de gènere.

Segons les investigacions, que segueixen el seu curs, tot sembla indicar que la mort s'hauria produït per un apunyalament amb arma blanca, tal com ha confirmat el delegat del Govern a Extremadura, José Luis Quintana.

El succés ha tingut lloc a carrer Belén de la localitat extremenya, just a la porta de l'habitatge de la víctima, el número 37.

Fonts de la investigació han assenyalat que l'ordre d'allunyament és del febrer d'aquest 2024 i que ja s'hauria trencat en diverses ocasions anteriorment.

El mort era conegut a la localitat i al mateix carrer on es troba la casa, propietat de la seva mare. La propietària hauria marxat a una de millor fa un temps i l'hauria ocupat el fill amb la seva companya sentimental.

Un veí que anava a treballar

Va ser un veí qui va trobar el cadàver quan sortia a treballar al camp a primera hora del matí, al voltant de les 6. El cos es trobava gairebé a la porta de l'habitatge estirat a terra. Després d'avisar a la Guàrdia Civil i a la Policia Local, es van presentar al lloc diferents efectius policials, així com una unitat sanitària que van intentar reanimar-lo sense èxit. La zona va haver de ser acordonada. Es va desenvolupar un ampli desplegament policial i es va generar un gran enrenou entre els residents del carrer.

L'autoritat judicial i el forense van arribar més tard mentre els agents de la Policia Judicial procedien a registrar la casa. L'aixecament del cadàver s'ha produït al voltant de les 11 hores, assenyalen alguns testimonis, i posteriorment els serveis de neteja de l'ajuntament han procedit a netejar la via amb aigua a pressió per treure les taques de sang existents procedents del mort.

L'alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha lamentat els fets i ha declarat no saber "ni quan ni com ni per què ha passat, ja ens informaran. Ara mateix s'està investigant".

Entre el veïnat, diferents versions. Uns han assenyalat no haver sentit res durant la nit i altres que, al contrari, sí que han sentit una baralla. Canal Extremadura ha informat que diferents veïns haurien trucat per telèfon a la Policia Local cap a les 4 de la matinada, alertats per les veus que provenien de l'interior de l'habitatge. Aquest extrem no ha pogut ser confirmat oficialment. Tothom s'ha mostrat sorprès pels fets en tractar-se d'una zona residencial molt tranquil·la.