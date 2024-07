Troben el cos sense vida del Pablo Sánchez-Cabezudo, el policia nacional desaparegut feia una setmana

El cos de Pablo Sánchez- Cabezudo, el policia nacional que va desaparèixer el passat 9 de juliol a Humanes, a Madrid, ha estat trobat sense vida prop d'Illescas, a Toledo, aquest dilluns.

"El meu xicot ha desaparegut". Va ser la seva parella qui va donar l'avís d'alarma, el matí del passat 11 de juliol, a la comissaria madrilenya de Parla. Allà treballava Pablo Sánchez-Cabezudo Rodríguez, de 35 anys i agent de la Policia Nacional, fins que se li va perdre la pista.

L'agent, destinat a la Brigada de Policia Judicial de Parla, va sortir de la seva casa d'Humanes el 9 de juliol a dos quarts de sis de la tarda. Es va acomiadar de la seva xicota, es va muntar en la seva moto, una Kymco Superdink de color gris amb matrícula 3005 LXS, i va marxar del domicili, sense destí conegut. La seva parella, la seva família i els seus companys de la policia no van tornar a saber d'ell. Fins a aquest dilluns.

La motocicleta Kymco Superdink amb matrícula 3005LXS de l'agent Pablo Sánchez-Cabezudo. / SOS Desaparecidos

Grups de WhatsApp de policies

Tots es van mobilitzar, al costat de la Policia Nacional i l'associació SOS Desaparecidos per intentar trobar-lo. El cartell d'alerta per la seva desaparició es va difondre de manera massiva a les xarxes socials i grups de WhatsApp de policies. També de guàrdies civils, que van mostrar la seva solidaritat i van oferir els seus mitjans per buscar el Pablo.

La principal hipòtesi és que Sánchez-Cabezudo va poder patir algun contratemps que li va impedir comunicar-se amb la seva família durant aquest temps. També investiguen si va poder ser víctima d'un accident de trànsit.

Prioritat: trobar la moto

Per això, la prioritat era trobar la moto en la qual el policia viatjava quan va desaparèixer. La policia va pentinar carreteres i camins pròxims a Humanes, Parla i altres poblacions del sud de la Comunitat de Madrid.

Sense problemes psicològics

La desaparició del policia era especialment preocupant: "té una vida normal, li agrada molt la seva feina, té bona relació amb la seva família i amb els seus companys, té amics i no pateix cap problema psicològic ni està sotmès a cap tractament que pugui haver minvat les seves facultats. Tot fa pensar que hagi patit un accident amb la moto, per la qual cosa urgeix trobar-lo", assenyalava Joaquín Amills, president de SOS Desaparecidos.

Mentides que danyen la família

Amills apel·lava a la col·laboració ciutadana per trobar el Pablo, però denúncia les mentides que s'han publicat entorn d'aquest cas i que han causat un greu perjudici als éssers estimats del policia desaparegut: "Una plataforma i una associació van difondre ahir la informació que Pablo havia estat localitzat sense vida, fet completament fals. Ho van difondre sense contrastar i a tot i que, com fa anys que denunciem des de SOS Desaparecidos, aquestes mentides fan un mal terrible als familiars de les persones desaparegudes, en el pitjor moment de les seves vides".