Macrooperatiu de trànsit: Controls dels Mossos a les vies més accidentades de Girona

Els Mossos d'Esquadra han realitzat un macrooperatiu simultani a tot Catalunya de sis hores, des de les quatre de la tarda fins a les deu de la nit, per promoure la seguretat viària a les vies més afectades per la sinistralitat. A les comarques gironines, hi ha vuit punts de control, amb cinc d'estàtics i tres de mòbils, distribuïts per les principals comunicacions de la demarcació, a la C-25, l'AP-7, l'A-2, la C-37 i l'N-II, amb vint efectius actuant-hi. En total, durant els controls fets a Girona s'han identificat 3.280 vehicles i s'han fet 308 denúncies.

La unitat de trànsit, amb els agents específics de transports, ha centrat alguns controls gironins amb els conductors professionals de camions i autobusos. El cap l'Àrea Regional de Trànsit de la regió Policial de Girona, Joan Costa, ha assegurat que "al mes de maig ja van començar a intensificar el seguiment de controls, sobretot de drogoalcoholèmia i irregularitats envers la conducció" amb el transport de mercaderies i passatgers. L'alarma es va crear quan en aquest mes es van començar a detectar alguns positius en camioners amb taxes d'alcohol molt altes, en alguns casos, per sobre d'un, focalitzats a la zona de la Jonquera i en casos de transport internacional. Costa també ha remarcat que l'accident d'un autobús llançadora de dimarts a la C-32 entre Pineda i Tordera no té cap vinculació amb aquest operatiu, que ja estava previst.

Els controls també han comptat amb la instal·lació de radars mòbils i la presència de cotxes i motos d'incògnit, principalment centrats a controlar possibles distraccions al volant amb el mòbil, una de les causes de sinistralitat més comunes conjuntament amb la fatiga al volant i l'excés de velocitat.

Aquest macrooperatiu policial de trànsit és una "primícia", segons Costa, ja que és el primer conjunt que es fa d'aquesta envergadura en aquelles vies on s'ha detectat un increment de l'accidentalitat. L'objectiu és "dissuasiu", emfatitza el màxim responsable de Trànsit dels Mossos a Girona, ja que importa poc multar i més evitar accidents. Aquest és el primer, però no serà l'últim macrooperatiu coordinat que faran els Mossos d'Esquadra al llarg de l'estiu. D'aquesta manera, s'intentarà contenir la sinistralitat d'aquest mes de juliol i, també de l'agost, una època on hi ha molts desplaçaments per carretera a causa de les vacances.

Més denúncies i més atestats

Durant aquest 2024 a Catalunya els Mossos han interposat un 9,47% més de denúncies respecte al mateix període de l'any passat (de l'1 de gener al 17 de juliol). Enguany, s'han realitzat 115.162 denúncies i s'han instruït 4.795 atestats, un 5,87% més que el 2023. La majoria gran majoria són per conduir sota els efectes de l'alcohol o sense haver obtingut mai un permís o llicència.