Controlat l'incendi de vegetació declarat dissabte a Begur

Els Bombers de la Generalitat van donar per controlat aquest dissabte cap a dos quarts de nou del vespre l'incendi de vegetació que es va declarar a Begur. El foc es va declarar a prop del Camí Vell de Regencós cap a dos quarts de sis de la tarda i un dels flancs va agafar massa forestal. Un cop controlat, aquest diumenge al matí els bombers mantenen un dispositiu de 7 dotacions per revisar els punts calents que hagin pogut revifar per la tramuntana.

Aquest no és l'únic incendi que van haver d'afrontar els Bombers aquest dissabte. A Òdena, es va declarar un incendi cap a quarts de cinc de la tarda, que es va donar per controlat cap a les set de la tarda. I a Portbou, un cotxe que es va incendiar a la carretera N-260 va provocar un foc forestal que els Bombers van donar per estabilitzat cap a tres quarts de cinc de la tarda. Segons els Agents Rurals, aquest incendi va afectar 1,44 hectàrees.