Detingudes dues dones per robar cadenes d'or a gent gran mitjançant el mètode del "furt amorós"

Agents de la Policia Nacional han detingut al municipi madrileny de Leganés dues dones per robar mitjançant el procediment del "furt amorós". Preguntaven a gent gran per direccions o establiments i quan rebien les indicacions oportunes, ho agraïen de manera efusiva, amb abraçades i tocaments que aprofitaven per apoderar-se de les pertinences de les víctimes, principalment cadenes d'or. Posteriorment, les venien a cases de compravenda de metalls preciosos. Després del seu arrest van ser posades a disposició de l'autoritat judicial com a presumptes autores de delictes de furt i estafa.

La recerca es va iniciar el mes de març passat quan els agents van detectar en diverses cases de compravenda de metalls preciosos, nombroses vendes efectuades per dues dones. En denotar indicis de criminalitat, els investigadors van intervenir diversos lots de joies i van esbrinar que aquestes dones es dedicaven a cometre furts mitjançant aquest procediment.

Els acompanyaven a casa

A vegades, feien preguntes a les víctimes que trobaven al carrer i quan rebien la resposta, agraïen de manera efusiva la col·laboració fent-los abraçades que aprofitaven per apoderar-se de les seves joies. En alguna ocasió, van arribar a acompanyar la víctima a casa seva i mentre una de les autores deixava la porta del domicili oberta, l'altra entrava i s'apoderava dels efectes de valor.

Els investigadors van aconseguir localitzar el propietari d'unes joies que havien estat sostretes per les dues dones i que posteriorment havien venut, arribant a rebre gairebé 1.000 euros.

A finals del mes de juny passat, els agents van identificar les presumptes autores que van ser arrestades i posades a disposició de l'autoritat judicial. Actualment, la investigació continua oberta per determinar l'origen d'algunes de les joies i la localització de noves víctimes.