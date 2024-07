Cau una banda que va robar més de 50 cotxes per vendre'ls per peces

Actuaven a la zona centre de la península. Específicament a les províncies de Madrid, Toledo, Segòvia i Àvila. Fins ara hi ha comptabilitzats més de 50 robatoris de vehicles amb un perjudici per valor de més de 250.000 euros.

Un entramat criminal compost per tres homes, que ja han estat detinguts. Eren autosuficients i desmantellaven els vehicles per després vendre les peces de gran valor al mercat de segona mà. De vegades, les enterraven per dificultar-ne la localització o, fins i tot, cremaven els vehicles per destruir proves que els poguessin incriminar.

Així ho han descobert agents de la Policia Nacional, que amb la col·laboració de la Guàrdia Civil de Segòvia i de la Policia Municipal de Pozuelo de Alarcón, ha desarticulat aquesta banda gràcies a una operació final duta a terme en una finca rústica de la localitat de Almorox (Toledo).

"Operación Tuerca"

La investigació, realitzada en el marc de l'anomenada "Operación Tuerca" es va iniciar el gener del present any quan els agents, després d'aconseguir relacionar diverses sostraccions tant de vehicles com de peces procedents dels mateixos, van identificar el grup criminal. Les investigacions han confirmat que aquests tres homes haurien participat en el robatori de 17 vehicles només a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón.

A través de la col·laboració policial, han pogut vincular-los amb altres robatoris comesos en altres punts de la geografia nacional, comptabilitzant fins ara més de 50 fets. Dels tres detinguts, dos es dedicaven a cometre les sostraccions i un tercer, pare d'un dels anteriors, s'encarregava de desballestar els vehicles i amagar-los a la finca toledana.

La investigació continua

Es van dur a terme dos registres, un a Pozuelo i un altre a la localitat toledana d'Almorox. En aquest últim van ser confiscades nombroses peces robades de vehicles com tapes de motors, altaveus, llantes, radiadors, silenciadors o embragatges. Per alçar els vehicles i les peces va ser necessari l'ús de maquinària especialitzada en excavació i georadar.

Els tres homes ja han estat posats a disposició judicial com a presumptes autors de més de mig centenar de fets delictius, que comporten delictes de robatori amb força, robatoris i furts d'ús de vehicles, danys, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Avui dia la investigació continua oberta i la policia no descarta l'aparició de més víctimes i fets relacionats.