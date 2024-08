Estabilitzat l'incendi de Ciutadilla, que ha revifat aquest diumenge

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat a les 18.42 hores l'incendi forestal que aquest diumenge ha revifat a Ciutadilla (Urgell). El foc va començar dimecres i va afectar unes 273 hectàrees fins dijous, quan es va donar per extingit, però aquest diumenge ha reprès. Ho ha fet pel flanc dret al punt quilomètric 59 de la C-14, que ha quedat tallada al trànsit en ambdós sentits i encara no s'hi permet circular. L'incendi ha cremat massa forestal i uns camps de cereal i ha saltat a l'altra banda de la carretera. Segons els primers càlculs dels Agents Rurals, la zona afectada aquest diumenge és de 10,4 hectàrees. Els Bombers n'han rebut l'avís a les 15.33 hores i hi han treballat amb 36 mitjans terrestres i deu d'aeris.