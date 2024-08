A judici, sense cadàver: el marit d'Ana Henao, desapareguda a Madrid, serà jutjat primer pel seu segrest

Ja hi ha data per al judici per la desaparició d'Ana Henao, l'empresària estatunidenca de 40 anys a la qual es busca des del passat 2 de febrer, quan va ser atacada en el seu pis del barri de Salamanca, a Madrid. La dona acabava d'instal·lar-se allí per a posar distància del seu marit, del qual volia divorciar-se.

La recerca de la Policia Nacional i l'FBI va descobrir que David Knezevich va viatjar des de Sèrbia a Madrid tres dies abans que es perdés el rastre de la seva dona, que va comprar cinta americana i un esprai de pintura negra i va acudir la nit del 2 de febrer a la casa d'Henao, ocultant la meitat del seu rostre amb un casc de moto. A les 21.27 hores va encegar les càmares de l'edifici, abans de pujar al sisè pis i, segons les perquisicions, segrestar la seva parella.

D'això, de segrestar la que fora la seva dona durant 13 anys, és del que haurà de respondre de moment. Segons ha sabut aquest mitjà, un tribunal de Florida ha conclòs que ja hi ha proves suficients per a jutjar per aquest delicte al marit d'Ana Henao i ha posat data: el pròxim 21 d'octubre Knezevich sortirà de la presó estatunidenca en la qual es troba i s'asseurà en el banc dels acusats. Pot ser condemnat a fins a quinze anys de presó.

Aquest serà el primer dels judicis contra Knezevich, que s'ha negat a sotmetre's a la prova del polígraf, no ha col·laborat amb la policia ni ha revelat on està Ana. La policia i set agents de l'FBI van buscar el cadàver de la dona el maig passat, sense èxit, en Ajalvir (Madrid) i el riu Xaló, al seu pas per Medinaceli (Soria). "Ell segueix la premissa que sense cadàver no hi ha delicte i això, per sort, només és veritat en les pel·lícules", apunta Joaquín Amills, portaveu de la família d'Henao i president de SOS Desapareguts.

"La recerca de la Policia Nacional ha estat esplèndida i ha aconseguit acorralar a Knezevich amb múltiples i contundents proves. Ell continua obstinat a negar l'evident, però la policia ha demostrat que va llogar un Peugeot 308, va venir a Espanya, li va canviar la matrícula al cotxe, va comprar tots els elements propis d'un segrestador en una ferreteria de Coslada, va aparcar en un pàrquing pròxim a la casa d'Ana, va ruixar amb pintura les càmeres de seguretat de l'edifici on ella vivia, va ser a casa seva i va enviar missatges a les amigues d'Ana amb el telèfon de la noia fent-se passar per ella", recorda Amills.

Després de sortir d'Espanya, suposadament amb el cadàver de la seva dona en el maleter del cotxe, Knezevich va tornar a Sèrbia i va passar per casa dels seus pares. Va ser detingut el passat 4 de maig en l'aeroport de Miami. Havia tornat als Estats Units per a poder disposar del milionari patrimoni de la seva empresa (compartida amb la seva esposa desapareguda). Des de llavors, està a la presó.

El portaveu de la família d'Henao demana a Knezevich que, "arribats a aquest punt en què sap que serà condemnat" tingui "una mica d'humanitat" i reveli a la família de la dona "on té amagat el seu cos".

Demana desbloquejar els comptes

Encara que, de moment, l'acusat només ha contactat amb la família de la seva dona per a demanar diners, segons Joaquín Amills: "L'advocat de David ha contactat amb el de la família d'Ana per a demanar que desbloquegin els comptes bancaris que la parella tenia en comú, vol disposar del 50% dels diners des de la presó. També vol disposar de la meitat del patrimoni que ell i Ana tenien". Una petició que Amillls qualifica d'"insult a la intel·ligència" i a la qual Felipe Henao, el germà d'Ana, va respondre amb una frase: "No negociem amb assassins", encara que segons el portaveu de la família de la dona, Knezevich no va arribar a oferir la seva col·laboració en el cas d'Ana ni res a canvi de la seva petició.

La família i els amics d'Henao asseguren que ella volia separar-se de Knezevich i li va proposar repartir-se a la meitat l'important patrimoni que tots dos havien creat amb una empresa tecnològica de molt d'èxit (més de 15 milions de dòlars), però ell es negava. L'FBI ha descobert que bona part de les propietats de l'empresa d'Ana i el seu marit han estat venudes, algunes després de la desaparició de la dona.