La UCO investiga el cas de Francisca Cadenas, desapareguda fa 7 anys

És una de les desaparicions més estranyes dels últims anys. Francisca Cadenas, una dona de 59 anys, mare de tres fills, va sortir de casa seva a Hornachos (Badajoz) cap a les onze de la nit del 9 de maig del 2017. Anava a acompanyar fins al cotxe uns amics, una parella que havia deixat la seva filla a cura de la dona.

El trajecte, de només 50 metres, era tan curt que Francisca fins i tot va deixar la porta de casa seva oberta i va avisar el seu fill que quan tornés li prepararia el sopar. Però mai no va tornar. El rastre de la dona es perd en un carreró a menys de vint passos d'on vivia, en una localitat de poc més de 3.000 habitants.

Set anys després, un equip d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, el grup d'elit de la Benemèrita, investigarà el cas des de zero, segons ha pogut saber el canal d'investigació i els esdeveniments d'aquest grup editorial. El grup de delictes contra les persones de la UCO revisarà totes les proves recaptades aquests anys per intentar trobar noves línies de recerca que permetin resoldre la desaparició de Francisca. Tractaran així de donar llum a un cas enquistat des de 2019, quan es va arxivar judicialment.

Cartell de cerca difós per SOS Desaparecidos / SUCESOS

Després de la desaparició, la Guàrdia Civil de Badajoz va investigar al seu entorn més proper i no va trobar res inquietant. Francisca, era una persona familiar, de rutines senzilles i aficionada a fer llargues caminades. No havia tingut problemes amb ningú. A més, cuidava diàriament la seva mare, octogenària. L'anciana va morir gairebé un any després de la desaparició de Francisca amb el mal de no saber què va passar amb la filla.

La nit que es va perdre el rastre, Francisca va deixar a casa el telèfon mòbil, la documentació i el moneder. La família va insistir des del principi que l'absència de la dona no era voluntària. Les indagacions es van centrar en les últimes persones que la van veure aquella nit. D'una banda, els pares de la nena que Francisca va estar cuidant aquell dia i que volia "com la seva pròpia néta". I de l'altra, es tracta d'un guàrdia civil i la seva dona que, segons la seva declaració, van deixar Francisca quan ella entrava caminant en un carreró, annex a casa seva, després que ella els acompanyés fins al cotxe.

Antecedents i coartada

Just en aquest carreró, segons les investigacions, Francisca es va creuar amb Carlos, un temporer dominicà de 33 anys, amb antecedents i altres delictes violents, que treballava a Hornachos recollint fruita. L'home va recordar davant la Guàrdia Civil que va veure Francisca aquella nit quan aquesta ja s'estava endinsant al carreró, de tornada a casa: "Jo vaig anar a agafar el meu cotxe quan la vaig veure. Ella caminava per l'altra vorera cap a casa. No sabia ni com es deia, però erem veïns de carrer, així que la vaig saludar amb un fins després. Ella em va dir el mateix i després es va ficar al carreró”.

Els investigadors van descartar que el treballador hagués tingut alguna cosa a veure amb la desaparició de Francisca després de comprovar-ne la coartada: poc després de creuar-se amb la dona, l'home va estar prenent una copa en un bar del poble amb diversos veïns.

Concentració de familiars i veïns de Francisca Cadenas per demanar més recursos de recerca, dos mesos després de la seva desaparició, el 2017. / SANTIAGO GARCÍA VILLEGAS

Avui, 87 mesos després de la desaparició, la família de Francis -com l'anomenen afectuosament- està convençuda que en aquestes tres persones, les últimes que van veure la dona aquella nit, hi ha la clau per trobar-la: "Nosaltres no diem que siguin els culpables, però és clar que algú li va fer alguna cosa a la meva mare i que ells són els únics que tenen la informació més rellevant, la d'aquests últims minuts", assenyala José Antonio Meneses, el menor dels fills de Francisca.

"A més, es dóna la circumstància que tots tres van marxar del poble poc després de la desaparició. En el cas del guàrdia civil i la seva dona, als quals els meus germans i jo tractàvem com si fossin els nostres propis germans, es van mudar fora de 'Hornachos' sense dir-nos res", afegeix.

Segrestada?

La Guàrdia Civil també va indagar en la possibilitat que la dona fos segrestada per algú de fora de Hornachos. La nit que va desaparèixer Francisca, diversos veïns van veure un cotxe estrany a 350 metres del domicili de la dona: "Estàvem buscant Francisca de matinada i cap a les quatre o cinc del matí vam veure un vehicle fosc, tipus ranxera, aturat, amb el motor encès. El conductor, un home d'uns quaranta anys, no era del poble. El meu germà va apuntar la matrícula i la va donar a la guàrdia civil", va declarar un dels veïns davant els agents, que van comprovar aquesta pista i van descartar que guardés relació amb el cas.

En aquests anys, els investigadors han buscat Francisca a la muntanya i en un pantà que hi ha als afores de Hornachos, sense èxit. També han obert i registrat diverses cases del poble, algunes amb soterrani, que estan deshabitades o els amos de les quals viuen fora.

Els veïns, la majoria pagesos i ramaders, van organitzar durant mesos batudes rurals per revisar senders al voltant de la localitat, ubicada al vessant d'una muntanya, als peus d'un castell àrab, i vorejada per un paisatge abrupte d'oliveres i alzines.

Una altra desapareguda

"La investigació no es va portar bé des del principi. Van creure que la desaparició de la meva mare era voluntària i en aquests primers moments, els més importants, es va perdre molt de temps i es van perdre possibles proves", critica José Antonio. El seu germà Javier coincideix amb ell i lamenta que set anys després no hi hagi cap avenç en la investigació: "en el cas de la nostra mare l'única cosa que ha passat és el temps. No hi ha ment que aguanti aquesta incertesa, les nostres constants vitals segueixen funcionant, però nosaltres estem morts emocionalment”, expliquen els dos joves a aquest mitjà.

El marit de Francisca, Diego Meneses, i els seus tres fills, José Antonio, Javier i Diego, fa anys que reclamen públicament (recentment ho han fet en un documental) que es destinin més mitjans al cas i que aquest passi a mans de la UCO, sobretot des que la unitat d'elit aconseguís resoldre una altra desaparició gairebé coincident en el temps amb la de la dona, la de Manuela Chavero, al poble veí de Monesterio, a només cinquanta quilòmetres d'Hornachos. "Una nova mirada, nous investigadors que puguin veure una cosa que hagi pogut passar desapercebuda fins ara". Aquest era el desig dels éssers estimats de Francis. Ara es farà realitat.