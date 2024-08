Dora, la dona que amagava Rolex robats a la seva vagina

Venen de Nàpols a Espanya per robar rellotges de luxe. Són grups coneguts com paranza al seu país. Només roben peces de col·leccionista, valorades en un mínim de 30.000 euros, i ho fan sempre amb una planificació acurada, un ràpid cop al canell sobre la víctima i una fugida vertiginosa, gairebé sempre amb moto. Cada grup de lladres napolitans, cada paranza, té a més una estructura de col·laboradors, en la qual cada vegada participen més dones.

Les observadores

Algunes d'elles són les spinners, les observadores que s'encarreguen de triar les potencials víctimes observant als candidats en hotels, restaurants i guinguetes de platja de luxe. Unes altres fan de mules, són les encarregades de treure d'Espanya els rellotges robats.

Abans ho feien simplement portant posat al seu canell un d'aquests Rolex o Patek Phillippe i agafant un avió cap a Itàlia. Però perquè el viatge surti més rendible i puguin portar més peces en cada vol, algunes s'introdueixen aquests rellotges dins de la seva vagina.

Els tres Rolex recuperats de l'interior del cos de la dona napolitana detinguda. / Successos

És el cas de la Dora, una dona napolitana de 43 anys que va ser detinguda per la Policia Nacional quan anava a agafar un avió amb destinació al seu país. La recerca del Grup de Robatoris de la UDEV Central i el grup Cronos de la Policia va permetre interceptar-la en les instal·lacions de l'aeroport de Barajas-Adolfo Suárez abans que sortís d'Espanya.

Quan va ser detinguda, la Dora portava un rellotge al seu canell, un Rolex. Quan la van registrar, els agents van comprovar que portava tres rellotges més, tres Rolex més, però dins del seu cos, a la seva vagina.

Aquests rellotges recuperats eren un Rolex Dateday de color daurat, un Rolex Sky Dweller-Everose Gold i un tercer Rolex, model Daytona. Els tres, valorats en més de 100.000 euros, havien estat robats als seus amos a Madrid els dies anteriors. Un al carrer Cuesta de Sagrados Corazones, un altre al carrer Beatriz de Bobadilla i l'últim, el 22 de març, al carrer José Ortega y Gasset.

La Dora, després de ser detinguda per la Policia a l'aeroport de Madrid. / Successos

Els esbudelladors

La dona, que no tenia antecedents penals a Espanya, portava també en la seva maleta diverses peces de roba d'home, possiblement utilitzades pels esbudelladors (com anomenen els napolitans als lladres de rellotges), telèfons mòbils utilitzats en els robatoris i dos equips de transmissió que els lladres porten en els seus cascos de motocicleta per coordinar els seus cops.

Amb ajuda de la Squadra Mobile de Nàpols, els policies van investigar la seva vida i van seguir el seu rastre també a les xarxes socials. Allà van trobar diverses imatges d'ella gaudint de la vida, especialment en llocs de platja. També algunes de les frases que ella mateixa havia escrit i en les quals resumeix la seva filosofia de vida i també com es veu a si mateixa: "Només queda lluny allò que no ens interessa aconseguir", "Que la vida em perdoni les vegades que no la vaig viure" i "Delicada però poderosa".

La Dora no ha explicat res dels qui li havien donat aquests tres rellotges de luxe robats. No va delatar als integrants del seu paranza. Això sí, va dir, i era cert, que el Rolex que portava al canell, model Oyster Perpetual, amb corretja de cautxú de color negre i esfera de color negra i daurada era fals, no valia res.