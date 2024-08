Un home mata un nen d'11 anys a punyalades en un camp de futbol a Toledo

Un nen d'11 anys ha mort aquest diumenge després de ser agredit amb un objecte punxant al camp de futbol de Mocejón (Toledo), on la Guàrdia Civil ha desplegat un ampli dispositiu per localitzar l'homicida.

Fonts de la Guàrdia Civil han precisat que el menor tenia 11 anys i no pas 10, com s'havia apuntat en un primer moment. Així ho han confirmat a Europa Press fonts de la Delegació del Govern de Castella-la Manxa, que indiquen que l'agressió ha tingut lloc a les 10:00 hores. La Unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil i el Grup d'Informació de la Comandància de Toledo han desplegat un operatiu amb una desena de patrulles per aturar l'autor.

Des del Servei d'Atenció i Coordinació d'Urgències i Emergències 112 de Castella-la Manxa han indicat que la trucada d'avís s'ha enregistrat abans de les 10.00 hores des del camp de futbol 'Ángel Tardío'. El menor era en un lateral del camp quan ha estat agredit per un home. Fins allà s'han desplaçat metge d'urgències, un helicòpter sanitari i una UVI, que tan sols han pogut certificar la seva mort.

La família del menor diu que no sospita de ningú

El cosí del nen d'11 anys que ha perdut la vida després de ser atacat per un individu encaputxat mentre jugava a futbol a la localitat toledana de Mocejón, Asell Sánchez, ha assumit ser el portaveu de la família en aquests moments, i ha atès els mitjans de comunicació per relatar els fets, assegurant que no hi ha cap sospita de qui ha pogut ser l'autor de la seva mort.

En declaracions als mitjans, Sánchez ha explicat que un dels dos amics amb què el menor jugava a futbol ha demanat ajuda, dient que havien matat el seu millor amic. "Era un noi superbò, superafectuós, estava amb els amics jugant, ha arribat algú, no tenim més dades. Són moments difícils que no assimilem", ha assenyalat. "No hi ha sospites, és un poble tranquil, aquestes coses no havien passat mai. Estem que no sabem ni on som", ha dit consternat.

Page: "És inacceptable i ha de tenir just càstig"

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, s'ha mostrat "commocionat" per la mort d'un nen de 10 anys aquest diumenge a la localitat toledana de Mocejón, després d'atacar amb un objecte punxant al camp de futbol 'Ángel Tardío'. A través de la xarxa social 'X', el titular de l'Executiu regional ha expressat el condol i la proximitat a la família del menor. "També desitjo que es doni aviat amb l'autor dels fets i se'l posi a disposició judicial com més aviat millor. Aquestes situacions són inacceptables i han de tenir com a conseqüència un càstig just", ha afegit.

Tres dies de dol

L'Ajuntament de Mocejón decretarà tres dies de dol oficial per l'assassinat d'un menor de la localitat durant el matí d'aquest diumenge, un nen d'11 anys que estava jugant a futbol amb altres nens de la localitat quan es van produir els fets. "Estem consternats davant aquest fet, i sobretot volem transmetre el nostre suport a la família i amics del petit", assenyala l'alcaldessa de la localitat, Conchu Cedillo, que ha afegit que es convoca per a la tarda d'aquest diumenge un minut de silenci, previst a les 19.30 hores a la porta del Consistori.

"El dolor de la família és inimaginable, però tot el poble ens unim a aquest dolor incomparable", assegurava Cedillo, que es remetia a les informacions oficials per part de la Delegació del Govern i de la Guàrdia Civil, que seran els encarregats d'esclarir el succés i aturar el culpable.

La Guàrdia Civil ha activat una 'operació gàbia' per localitzar l'autor de l'apunyalament. A l'ampli dispositiu de cerca hi participen un helicòpter i una desena de patrulles de la Unitat de Policia Judicial i el Grup d'Informació de la Comandància de Toledo. Així mateix, el Jutjat d'Instrucció número 3 de Toledo ha decretat secret de les actuacions.