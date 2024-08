L'assassí del nen Mateo, a Mocejón (Toledo): "Ha estat el meu un altre jo, ha estat la meva còpia"

Té 20 anys i, segons les primeres dades obtingudes pels investigadors de la Guàrdia Civil, un trastorn mental que li ha generat una discapacitat reconeguda del 70 %, com va avançar el canal de recerca i successos de Prensa Ibérica.

Aquest jove espanyol, veí de Mocejón (Toledo) ha confessat ser l'autor de l'assassinat del nen Mateo en el poliesportiu del poble. O no. Perquè el que ha explicat en les seves primeres converses amb els agents és que qui ho va fer, qui li va clavar 11 punyalades al nen d'11 anys no va ser ell. En realitat, va dir: "ha estat el meu un altre jo, ha estat la meva còpia". Després va afegir: "jo era allà, però jo no he estat".

Samarreta nuada al coll

Les gravacions de diverses càmeres de seguretat de la localitat de Mocejón han portat fins a aquest jove. En una d'elles se'l veu creuant el poble, caminant a les nou i vint del matí del diumenge 18 d'agost, uns quaranta minuts abans del crim. Porta una samarreta nuada al coll que després va fer servir per a tapar el seu rostre.

Les gravacions no recullen que parli amb ningú ni s'aturi abans d'arribar al poliesportiu i camp de futbol Ángel Tardío. La instal·lació està tancada, però dos grups de nens s'han colat pels forats que hi ha en el seu perímetre.

Sense dirigir-los la paraula

El jove, que porta un ganivet que ha agafat de casa del seu pare, s'acosta a un grup d'adolescents, d'uns 15 anys. Alguna cosa li fa canviar d'idea i allunyar-se, sense dirigir-los la paraula. Molt a prop ha vist a tres nens més petits. Són Mateo i dos amics seus. Quan el veuen apropar-se, els dos amics surten corrent, pensen que potser els renyarà per colar-se en el camp de futbol. Mateo s'entreté, tracta de posar-se la samarreta abans de fugir.

El jove l'atrapa i l'apunyala onze vegades. Després, marxa del poliesportiu per un dels forats i torna cap al poble.

Va llançar el ganivet al Tajo

En tot just 24 hores, després d'una operació sense precedents de la Guàrdia Civil per a capturar-lo en la petita localitat toledana, de 4.800 habitants, va ser detingut, com va avançar aquest mitjà. Segons ha assegurat als agents, després de matar al nen, va llançar el ganivet en una séquia a 700 metres del poliesportiu i després se'n va anar a casa dels seus avis, on es va donar una dutxa.

Els investigadors tracten ara de corroborar la seva declaració i de trobar l'arma. Efectius dels GEAS (Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques) van rastrejar la séquia ahir, fins a última hora de la tarda, sense resultat. Es tracta d'un lloc amb molt de llot i poca aigua, la qual cosa dificulta la cerca.

Víctima triada a l'atzar

La Guàrdia Civil ha registrat la casa dels avis del detingut. També l'habitatge on el jove vivia amb el seu pare, fins ara. La seva mare i el seu germà, de 17 anys, viuen a Madrid.

Fonts de la recerca van explicar a aquest mitjà que Mateo va ser una víctima triada a l'atzar. "Si s'hagués trobat a un altre nen sol, al poble o en el poliesportiu, l'hauria atacat. No buscava a ningú en concret".