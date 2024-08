La família del Mateo enterra el nen en la més estricta intimitat: "No volem venjança, sinó justícia"

Centenars de veïns de Mocejón i de la resta de pobles de la zona han acudit a l'enterrament multitudinari de Mateo Gómez, el nen d'11 anys assassinat diumenge passat en el poliesportiu municipal. El sepeli s'ha celebrat en la més estricta intimitat per exprés desig de la família. Mentrestant, la Guàrdia Civil continua tractant d'esbrinar si un ganivet trobat en les últimes hores en un descampat prop de la casa del presumpte assassí, Juan P., un jove de 20 anys amb problemes mentals, és l'arma amb la qual va cometre el crim.

"És una desgràcia el que ha ocorregut. Ha afectat a tot el poble, no sols a la família i els amics de Mateo. La meva filla és més gran que el Mateo, però des de llavors està amb por. No vol ni dormir", comentava una veïna a les portes del cementiri, on arribava la comitiva fúnebre al voltant de les 13.10 de la tarda després de la missa celebrada a l'Església San Estebán Protomártir, on hi havia tanta gent que molts assistents s'han hagut de quedar fora de la parròquia.

Enterrament en Mocejón, Toledo, de Mateo, el nen assassinat mentre jugava al futbol. / José Luis Roca

Un aplaudiment unànime

El cotxe fúnebre va arribar a les portes de la parròquia a les 12 hores, al costat d'un altre vehicle de la funerària ple de corones i flors amb les quals han traslladat les seves condolences als familiars de Mateo. Un aplaudiment unànime ha tancat la cerimònia, després dels quals familiars i amics s'han desplaçat caminant al cementiri seguint el cotxe fúnebre en silenci.

En un comunicat remès a primera hora del matí la família de Mateo Gómez Sánchez agraïa "enormement el suport i cobertura dels mitjans de comunicació que han estat aquests dies en Mocejón" i destacava la "gran feina" de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i el suport de l'Ajuntament de Mocejón, la Diputació de Toledo i la Delegació del Govern, "sense oblidar l'afecte i acompanyament dels veïns de Mocejón, Escalonilla i de tota Espanya".

El fèretre amb les restes mortals del petit Mateo abans del funeral. / EFE

"Condemnem el cruel atac al nostre cosí i portaveu Asell Sánchez. Ha estat la nostra veu i el nostre escut en aquests moments tan difícils i horribles que ens ha tocat viure", assegura l'escrit sobre els insults que Asell ha rebut en les xarxes socials.

Des de la família han demanat "tranquil·litat" a tots els veïns "en aquests moments tan complicats". "No volem venjança, volem justícia i que caigui tot el pes de la Llei per a la persona que ha assassinat a Mateo", assegura la família del nen.