Fuente Clara va sortir de compres amb la seva mare i va perdre la vida en un accident de trànsit: "La meva filla va morir per culpa d'un malvat que deixa els seus animals solts"

Fuent Clara Cabrera, una noia de 25 anys, va sortir amb la seva mare de compres i va perdre la vida en la carretera per culpa de la suposada imprudència d'un veí. Són les 21.40 del passat 17 d'abril. Està fosquejant. La jove i la seva mare, Fuene Clara Mateos, tornen a Rociana del Comtat després de passar el dia a Huelva, on la dona ha comprat un vestit per a assistir a unes noces. És la noia la que condueix el cotxe, mentre que la seva mare va en el seient del copilot.

En el quilòmetre 3 de la carretera que uneix el seu poble amb Bonares (Huelva), les dues dones s'estavellen violentament contra dos muls que travessen la calçada. El vehicle bolca i ambdues resulten greument ferides. El 112 rep l'avís i són traslladades a l'hospital on no es pot salvar la vida de la jove, que mor hores després. La mare sobreviu.

"Es podia haver evitat"

El pare de Fuenet Clara, José Antonio Cabrera, és molt conegut pels habitants de la zona per ser el president de la Federació de Penyes del Recreatiu de Huelva i del Club Esportiu Rociana, entre altres càrrecs.

La seva filla és el seu ullet dret. Era. Aquest passat del verb en referir-se a ella encara martiritza a tota la família. Estaven molt units i són molt volguts al poble. Han passat quatre mesos i el dolor no remet. Només s'apaivaga per moments.

"És un accident que no té res de fortuït. Es podia haver evitat". José Antonio ha digerit com un pare coratge tot el procés fins a començar una lluita que, per a ell, només acaba de començar.

"La culpa la té un malvat que no ha mostrat un àpex de penediment" es lamenta el pare de Fuente Clara. Es refereix a l'amo dels animals, els dos muls que van ocasionar l'accident mortal. Segons l'atestat de la Guàrdia Civil, els animals estaven solts. Per què?

Els agents investiguen a aquest home com a presumpte responsable d'un delicte d'homicidi per imprudència i un altre de lesions greus. Els animals, segons la documentació del cas, estaven sense control.

José Antonio amb al seva filla Fuente Clara. / Cedides

D'acord amb la inspecció tècnica- ocular realitzada pel Destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil de La Palma del Condado (Huelva), la calçada no tenia cap mena d'il·luminació en aquest tram de la via. Les úniques càmeres pròximes al punt on es va produir la col·lisió són les d'una empresa de transports. Els investigadors van revisar les gravacions, però aquestes no van recollir el moment de l'accident.

La Guàrdia Civil va citar a declarar com investigat a l'amo dels muls el passat 28 de maig, que es va acollir al seu dret de no declarar. José Antonio i la seva dona l'han denunciat per homicidi imprudent greu, argumentant que la tragèdia podria haver-se evitat si els animals no haguessin estat solts.

En la seva denúncia, l'acusen de tenir les portes obertes de la finca de manera intencionada: "D'aquesta manera s'estalviava el menjar de les bèsties en poder-se alimentar del mateix camp".

Els pares de Fuente Clara al·leguen que la constant posada en llibertat dels animals per part d'aquest home, s'agreuja en estar les seves dependències prop de la carretera, amb el perill que comporta. Asseguren que no era la primera vegada que l'investigat deixava als muls solts i demanen als agents que investiguin altres episodis anteriors.

Segons argumenta José Antonio, el responsable que els animals estiguessin solts aquesta nit va ser denunciat per fets similars anys enrere, però la denúncia va ser arxivada. En aquella ocasió, "les bèsties es van encastar contra un cotxe que va resultar sinistre total. En el seu interior anaven un matrimoni i el seu fill".

"Hi ha animals que continuen solts"

En opinió del pare de la víctima, "si s'hagués multat abans a tots els que deixen als seus animals solts, això s'hauria evitat" assegura. I el més alarmant: després de l'accident que li va costar la vida a Fuente Clara, "la situació no ha canviat. Continua havent-hi animals campant a pler per culpa dels seus amos", critica José Antonio.

Segons assegura, hi ha set persones de Bonares que tenen "el mateix mal costum de deixar a les bèsties soltes prop de la carretera". "Jo no estic en contra del món del cavall" recalca. "Tot el contrari, la meva terra viu d'això. Estic en contra de la gent que fa les coses sense responsabilitat posant en perill la vida d'altres persones".

"Hi ha veïns que tenen quadres i tenen als animals ben condicionats. Els que realitzen aquestes pràctiques anacròniques per a engreixament gratuït estan actuant al marge de la llei". "Són energúmens que estan atemptant contra les persones i l'ajuntament ha de deixar de mirar per a un altre costat" denuncia el pare.

"Ningú vol declarar"

El cas ha posat el focus de l'opinió pública en la responsabilitat dels amos d'animals per a garantir la seguretat en les vies públiques. "Jo continuaré honrant la memòria de la meva filla i intentaré que a ningú més li torni a ocórrer això".

El 13 de setembre l'amo dels muls ha de declarar davant el magistrat del jutjat d'instrucció 2 de Moguer. La família de Fuente Clara tracta ara de trobar a veïns que vulguin declarar a favor seu, però els està resultant difícil. Segons pensa José Antonio, "tenen por a represàlies. Em diuen: a mi no em cridis, jo no em vull posar davant d'un jutge" lamenta.

Fuente Clara Mateos amb la seva filla. / Cedida

Per això, el pare de Fuente Clara, que fa classes de Física i Química en un institut de Bonares, demana el suport del poble: "En Bonares va néixer la meva àvia i jo he treballat des de fa més de 30 anys. Està ple de bona gent".

José Antonio treu forces d'on pot: "vaig reprendre les classes quatre dies després de la mort de la meva filla i me n'anava a plorar en els descansos. Molts m'han dit que els he donat dues lliçons, una teòrica i una altra de vida".

"Em faig responsable que hi hagi un altre accident així, per molt boig que pugui sonar" reflecteix el pare de Font Clara. "No m'ho perdonaria".

Una associació de víctimes

Molta gent s'ha bolcat amb la família, tant a la seva província com en les xarxes socials. Els comptes de Facebook i de X de José Antonio estan plenes de fotos de la seva filla. La seva 'morenita bonita' com la nombrava i a qui l'home homenatja cada dia.

"Li dic molt a la meva dona que qui som nosaltres per a rebre tant d'amor" compta, aclaparat. "La meva filla, en la seva profunda metamorfosi, va regalar vida. Tots els seus òrgans van ser donats". "És l'Àngel de Rociana".

La família al complet, el dia de la graduació de Fuente Clara. / Cedida

"Estem a punt de donar a llum una Associació de Víctimes per accidents d'aquests animals" informa el pare. "Es dirà 'Mestra Fuente Clara Cabrera Mateos' en honor a la meva filla". La jove era professora, encara que no arribés a exercir. Al juny tenia les oposicions. Una vida truncada per culpa d'un contrasentit.