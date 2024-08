Desaparició d'alt risc: Marcos va anar a l'església, va demanar confessar-se i va sortir a passejar, però el seu cotxe va aparèixer en una estació de rodalies

Fa nou dies que està desaparegut, nou dies en la més absoluta angoixa porten la seva mare i el seu germà, que saben que Marcos no vivia el seu millor moment i temen el pitjor. Per això la desaparició de Marcos Olmedo, el psicòleg de 37 anys a qui es va perdre la pista a Fuenlabrada (Madrid) el passat 18 d'agost, ja ha estat qualificada d'alt risc.

Urgeix trobar al fill de Pilar, el germà de Dani, encara que la urgència de la família s'ha topat amb la lentitud de la justícia, com sol ocórrer en casos de desaparició: "Han passat nou dies i no han ordenat una sola diligència de cerca, ni tan sols han geolocalitzat el seu telèfon mòbil, tot i que se'l va emportar amb ell", denúncia el germà major de Marcos.

Marcos Olmedo - en el centre de la imatge - en una celebració familiar / Cedida

Marcos és un noi brillant. Va estudiar Psicologia, Sociologia i Audiologia. Durant uns anys, es va traslladar a Escòcia i Països Baixos per treball. Ja de tornada a la seva ciutat, Fuenlabrada, estava treballant en una botiga d'audició. Somia amb mudar-se a algun poblet de la serra de Madrid o traslladar-se a Navarra, on viuen els seus millors amics. No ho ha fet fins al moment perquè també és una persona molt familiar i vol estar prop de la seva mare i el seu germà. El seu pare va emmalaltir de leucèmia i va morir quan ell només tenia 19 anys.

Un Toyota Corolla platejat

Dani i Pilar tenen l'esperança que en qualsevol moment soni el telèfon i algú els digui que Marcos es troba bé, que torna amb ells. Encara que tots els indicis de la seva desaparició són preocupants des que va sortir de casa advertint a la seva mare que anava a fer una passejada i que tornaria aviat. No ho va fer.

Eren les sis de la tarda. A pesar que va dir que anava a caminar, la seva família va trobar el seu cotxe, un Toyota Corolla de color platejat, aparcat en el pàrquing de l'estació de rodalies de La Serna, a un quilòmetre i mig de la casa de la seva mare.

Va descartar idees autolítiques

La dona va fer sonar l'alarma de seguida i va denunciar la seva desaparició aquesta mateixa nit. Marcos no estava bé. Feia tres mesos que estava en tractament psiquiàtric, des que el passat 13 de maig va tenir la seva primera consulta en un centre d'especialitats, dependent de l'Hospital de Fuenlabrada. La psiquiatra que ho va valorar va concloure, després d'entrevistar-se amb ell i amb la seva mare, que l'home sofria "ansietat elevada, ànim trist, ruminacions constants per la seva por al rebuig en les seves relacions interpersonals", però va descartar que Marcos tingués "idees autolítiques o idees relacionades amb la mort".

El que va ocórrer a partir d'aquest moment ho resumeix així el germà de Marcos: "Al principi va millorar, gràcies a la medicació i al fet que va començar a acudir cada setmana a la consulta privada d'una psicòloga, perquè tot el que ens oferien en la sanitat pública era una consulta en psiquiatria cada dos mesos", explica Dani.

L'home va pagar amb la seva targeta de crèdit en una farmàcia just abans de desaparèixer. / Cedida

"Tot va empitjorar quan, després de tres sessions, de mitja hora cadascuna, la psiquiatra va decidir baixar-li la dosi de la mediació. Ho va fer contra el nostre criteri i sense consultar ni tan sols a la psicòloga que realment dedicava temps al cas del meu germà. La seva decisió va estar basada en el que va veure del meu germà en dues o tres consultes, un total d'una hora i mitja o dues hores, en què el va veure millor en aquests minuts".

A la platja, amb la seva mare

En opinió de Dani, "la desaparició del meu germà és conseqüència de l'abandó que va sofrir per part de Salut Mental, si no li haguessin canviat la mediació, segurament no hauria empitjorat".

Marcos va començar a tenir de nou fortes baixades en el seu estat d'ànim i "pensaments inconnexos" que manifestava als seus familiars: "nosaltres intentàvem acompanyar-li. Li animàvem a tenir paciència. Li dèiem: Marcos, tots hem tingut problemes psicològics alguna vegada i ja sabem que són més lents de curar, però acaben passant. Ell ens donava la raó, però no millorava", compte el seu germà.

Per a tractar d'animar-ho, Pilar, la mare de Marcos, es va emportar al seu fill aquest estiu a passar uns dies a la platja, en la localitat valenciana de Piles. Van tornar el 14 d'agost. Només l'endemà passat, van haver d'acudir a Urgències. Allí, van tornar a pujar-li la medicació. "Si en dates normals, el servei de Salut Mental és deficient, a l'estiu és indignant. En una de les seves visites mèdiques, al meu germà va arribar a atendre'l un psiquiatre infantil, perquè amb les vacances dels sanitaris, era l'únic que estava disponible", lamenta Dani.

"Trens per a viatjar"

Marcos s'havia traslladat a casa de la seva mare, que, com Dani, estava molt pendent d'ell i el recolzava diàriament. El dia que va desaparèixer, la dona el va veure especialment alacaigut. "No deixava de mirar el seu mòbil, la meva mare li va dir que deixés el telèfon una estona i fes un puzle, que s'entretingués amb una altra cosa. Ell va respondre que estava veient trens per a viatjar. Per això quan la meva mare em va alertar de la seva desaparició, el primer lloc on se'm va ocórrer mirar va ser en l'estació de rodalia de La Serna", recorda Dani.

L'Associació Sos Desaparecidos i el seu advocat, Juan Manuel Medina, estan emprant tots els seus recursos per a ajudar a trobar a Marcos, fins i tot han difós el cartell de cerca en la xarxa de caixers automàtics d'Euronet ATMs España. A més, "demanarem al jutge la geolocalització del telèfon de Marcos i les gravacions de les càmeres de seguretat de l'estació de La Serna, per a comprovar si va pujar a algun tren", indica Medina.

El desaparegut -segon per la dreta- al costat dels seus amics de Navarra. / Cedida

Batudes en la serra de Madrid

"En aquests nou dies, les úniques pistes sobre el parador del meu germà són les que hem aconseguit nosaltres", diu el germà de Marcos. La seva família i els seus amics, alguns traslladats des de Navarra per a buscar-lo, han fet batudes per Fuenlabrada i Cercedilla, entre altres localitats madrilenyes. Saben que és com trobar una agulla en un paller, però busquen allí perquè a Marcos li agradava fer llargs passejos per la serra de Madrid.

"També hem parlat amb la seva psicòloga, demanat a Google que ens doni accés al seu telèfon per si poguéssim accedir als seus últims moviments, registrant la seva habitació... la policia ni tan sols ha vingut a casa, no ha mirat en el seu ordinador, per si hi hagués alguna pista en ell", assenyala Dani.

Va comprar en una farmàcia

"Descobrim que, abans de desaparèixer, va pagar amb la seva targeta de crèdit en una farmàcia de Fuenlabrada. Vam anar a preguntar allí i ens van dir que només va comprar Lorazepam, no va agafar la seva medicació, per la qual cosa fa nou dies que no la pren", explica el germà de Marcos.

La família del noi també va esbrinar una altra dada inquietant: malgrat que no era habitual en ell, aquell matí Marcos va ser a una església i va demanar confessar-se amb un capellà. El sacerdot, respectant el sigil confessional, ha revelat a la família de l'home que el va veure trist i preocupat, però assegura que no li va revelar gens preocupant. El que el noi li va confessar, com el seu parador, és un misteri que de moment només coneix Marcos.