La mare del jove mort al Nepal: «L'Eric no tenia mai por de res»

«És un cop molt dur per a la família», explica amb veu entretallada Imma Casanovas, la mare d'Eric Soler, el berguedà que ha estat trobat sense vida mentre feia una ruta de senderisme al Nepal acompanyat de la seva dona, la bagenca Mercè Molas, a qui encara estan buscant. El Ministeri d'Exteriors, segons ha detallat Casanovas, s'ha posat en contacte amb el pare del difunt, a qui han comunicat que «el cos del seu fill no serà repatriat fins d'aquí nou o deu dies» a causa dels tràmits que s'han de fer.

«L'Eric des de sempre ha sigut un gran aficionat a tota mena d'esports», com ara el futbol i el senderisme o el vol amb parapent. «Ell ho provava tot, no tenia mai por de res», explica la mare. Va passar per l'altar amb la seva dona i companya de viatge, Mercè Molas, filla de Sant Feliu Sasserra de 31 anys, el juliol l'any passat i els «agradava molt viatjar junts a països de l'estranger», els quals solien durar entre quinze o vint dies, assegura la mare.

A més, des que es van conèixer van començar a fer grans viatges de forma anual, buscant indrets on poder practicar el muntanyisme, assegura també un amic.

«En sabem ben poca cosa», admet. La mare del difunt s'ha assabentat de la trista notícia cap al migdia, quan s'han començat a publicar les primeres notícies sobre la troballa del cos. «Al matí la meva altra filla m'ha trucat per fer-me saber que tots dos estaven desapareguts i, en unes hores, quan ja l'han trobat, m'ha tornat a trucar», ha puntualitzat. La seva altra filla en aquests moments també es trobava a l'estranger, però segons ha explicat a aquest diari, ja «està tornant a Catalunya».

La parella residia i feia vida a la capital del Berguedà, l'Eric Soler treballava en una fàbrica de la ciutat, mentre que Mercè Molas exerceix com a psicòloga a l'hospital de Berga.

Encara en estat de commoció, Casanovas explica que el seu fill era «un noi molt alegre i divertit, li encantava festejar i era un molt bon amic», «és molt estimat a la ciutat, estic segura que avui tota Berga està trista», afegeix.

