Mor una nena d'un any atropellada en un aparcament d'Arties

Una nena d'un any ha mort després de ser atropellada en un aparcament aquest dijous a Arties, a la Val d'Aran. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets que han tingut lloc en un aparcament lateral a la carretera C-28 al seu pas per aquest municipi de la Val d'Aran. Arran del succés aquesta via ha estat tallada en els dos sentits de la marxa durant una hora. Els serveis d'emergències han enviat un helicòpter i ambulàncies per intentar reanimar sense èxit la nena.

L'avís dels fets s'ha donat a dos quarts d'onze del matí i fins a la zona s'ha desplaçat una dotació de 5 bombers amb dos vehicles d'Emergències de la Val d'Aran juntament amb un equip del SEM, 1 metge i una infermera de l'Espitau Val d'Aran i un helicòpter. Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins a Arties, on han tallat la C-28 en els dos sentits de la marxa.

El personal sanitari ha determinat que la menor patia una hemorràgia i han constatat que entrava en parada cardíaca, s'ha verificat que les lesions que patia eren incompatibles amb la vida.