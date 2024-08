Daniel Sancho passarà almenys set anys en una presó tailandesa abans de poder complir la pena a Espanya

La justícia tailandesa va traçar la línia recta: la relació de causalitat, que no de casualitat, quan un tipus compra una serra i l'endemà trosseja a un altre. L'assassinat amb premeditació pel qual Daniel Sancho ha estat condemnat aquest matí a cadena perpètua és el desenllaç més fidel a les aparences, el cartesianisme i la casuística judicial tailandesa. L'altre hauria estat difícil d'explicar.

De la pena de mort ha escapat, segons els seus advocats, per la seva gran labor de defensa. Va ser, segons la sentència, per la seva cooperació. Sancho va accedir a reconstruir el crim amb la policia, en unes imatges mil vegades vistes, abans de tirar-se enrere de les seves confessions. Només això evita l'absoluta catàstrofe en una sentència que reconeix tots els càrrecs presentats per la Fiscalia: assassinat amb premeditació, destrucció de documentació aliena i, l'únic que havia admès Sancho, ocultació de cadàver. També inclou una indemnització de 106.000 euros, molt inferior als gairebé 800 mil sol·licitats per la família del reeixit cirurgià.

A penes hora i mitja després que comencés la lectura de la sentència en la Cort Provincial de Samui era retornat Sancho en un furgó blindat a la veïna presó en la qual ha romàs durant un any i de la qual s'acomiadarà aviat. L'advocada de l'acusació va revelar que havia plorat i mostrat el seu penediment. Altres fonts van afegir que va estar sencer, es va abraçar als seus pares després del veredicte i va repetir al tribunal que va matar a Edwin Arrieta en defensa pròpia quan va ser preguntat si entenia el veredicte. Minuts després prometia el seu pare, l'actor Rodolfo Sancho, que "continuaria barallant" i el cervell de l'estratègia de la defensa, Marcos García Montes, endolcia com podia el naufragi: Sancho és un pres preventiu encara amb apel·lacions pendents, que no condemnat en ferma, i li havien deslliurat del cadafal.

Recursos

A Sancho li resten recursos en el Tribunal Provincial de Surat Thani i el Suprem. L'experiència no aconsella l'optimisme. Les instàncies superiors no acostumen a modificar qüestions substancials de la sentència original. A penes permeten una comparació amb casos similars en les quals el reu va sortir millor parat per a llimar-li alguns anys a la condemna. L'horitzó vital de Sancho ha quedat fixat aquest matí en Samui. No recorrerà la família del mort, tan religiosa que no anhela la pena de mort per al condemnat ni que s'airegi més l'homosexualitat del seu fill. El seu advocat, Juango Ospina, contribuirà al trasllat de l'acusat a Espanya com a Sancho reconegui el seu crim i es disculpi.

No serà imminent. L'acord que van signar Espanya i Tailàndia en 1983 contempla quatre anys complerts de presó després de la sentència ferma. Sumem-li els dos, aproximadament, que exigirà la prèvia resolució dels dos recursos i el que triguin tots dos governs a acceptar la sol·licitud. Set, sent optimistes, en un presidi tailandès.

La furgoneta en la qual Daniel Sancho ha estat traslladat al tribunal tailandès per a la lectura de la sentència. / EFE

La sentència ja havia estat revisada per cinc magistrats. Aquest tràmit suggereix tant l'admissió que alguna cosa falla en el sistema com el propòsit d'esmenar-lo. A la Xina, per exemple, l'obligació que el Tribunal Suprem segelli les condemnes a mort va arribar després d'execucions dictades per jutges locals que no contemplaven un crim sense càstig i atenien confessions policials arrencades a bufetades. A Tailàndia respon a la corrupció enquistada: és més complicat subornar a sis jutges que a un. La justícia tailandesa, que gaudeix de millor reputació que la policia, s'ha ventilat el cas en tot just un any i totes les parts han subratllat les seves garanties processals i pulcritud. No és un assumpte menor quan les tertúlies televisives espanyoles han descrit Tailàndia com una república bananera.

És improbable que cap tribunal assenyat hagués despatxat una sentència molt diferent. Tres cossos policials, tres, van concloure que la mort d'Arrieta va ser planejada: el local, el provincial i el turístic. Gravacions de càmeres van corroborar el febril apilament d'armes punxants i tallants en la vespra de la mort i Sancho va confessar el seu crim a tot el que va voler escoltar-li durant setmanes. El quadre suggeria l'habitual a Tailàndia en casos similars: la confessió i el penediment per a una condemna misericordiosa. Aquesta va ser l'estratègia dels seus dos primers advocats locals i la que aconsellen tots els experts consultats per aquest diari.

Arriscada estratègia de defensa

Dimitits o acomiadats, aquells van deixar lloc a un nou equip que va ordenar parar i va presentar baralla. Una missió quixotesca contra els elements que, si sortia bé, els hauria procurat un lloc preeminent en la història judicial tailandesa, però que ha xocat contra els molins de vent. El seu propòsit incloïa un altre element arriscat: enaltir la pulcritud judicial tant com injuriaven els esquers policials. Era quimèric, assenyalen analistes, que el tribunal tirés als lleons a un cos amb el qual han de treballar diàriament.

Arribada de Rodolfo Sancho al tribunal tailandès per a la lectura de la sentència. / EFE

Durant les quatre setmanes de judici oral no va semblar una temeritat. Va donar esperances a un reu desnonat, la defensa repetia que els testimonis desactivaven la premeditació i el fiscal va admetre el difícil que era provar-la. El resultadisme llisca cap a la crítica i apuntala l'aposta conservadora. Diguem simplement, doncs, que la sentència és la que havien pronosticat tots els analistes locals. Sosté l'equip de Sancho que la fallada no atén el succeït en el judici, però evita criticar a la justícia que atendrà els seus recursos.

Ha passat un any des que Sancho i Arrieta es van citar en la veïna illa de Panghán per a gaudir del deliri d'alcohol, drogues i música atronant del festival de Lluna Plena. Mai la van gaudir. Sobre el que va ocórrer en les hores prèvies en aquell hotel de la punta septentrional ha dictaminat aquest matí el tribunal: no va ser un crim fortuït després de repel·lir una agressió sexual sinó una execució sumària. A Sancho li queden moltes llunes plenes en una cel·la tailandesa.