Localitzen el cos sense vida del Marcos, el psicòleg desaparegut a Fuenlabrada fa dotze dies

Els pitjors temors de la família del Marcos Olmedo s'han confirmat. Onze dies després que el psicòleg de 37 anys desaparegués després de sortir de casa de la seva mare a la localitat madrilenya de Fuenlabrada, ha estat localitzat sense vida, segons ha sabut el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica.

El cos de l'home va ser trobat la tarda d'aquest dijous al costat de les vies del tren de Leganés, a uns cinc quilòmetres d'on el seu germà va trobar l'última pista deixada pel Marcos abans de perdre's el seu rastre: el desaparegut va deixar el seu Toyota Corolla aparcat en el pàrquing de l'estació de rodalia de La Serna, tot i que el dia que va desaparèixer, el 18 d'agost, va assegurar a la seva família que sortia a fer una passeig, a caminar.

Tractament psiquiàtric

La desaparició del Marcos va ser qualificada d'alt risc des del principi. El seu germà Dani explicava aquesta mateixa setmana a aquest mitjà que el Marcos no passava el seu millor moment. Feia tres mesos que estava en tractament psiquiàtric, des que el passat 13 de maig va tenir la seva primera consulta en un centre d'especialitats, dependent de l'Hospital de Fuenlabrada.

La psiquiatra que el va valorar va concloure, després d'entrevistar-se amb ell i amb la seva mare, que l'home patia "ansietat elevada, ànim trist, pensaments constants per la seva por al rebuig en les seves relacions interpersonals", però va descartar que el Marcos tingués "idees autolítiques o idees relacionades amb la mort".

Li va baixar la dosi

El germà del desaparegut va explicar a aquest mitjà que l'estat de salut de l'home havia empitjorat en les últimes setmanes: "Va empitjorar quan, després de tres sessions, de mitja hora cadascuna, la psiquiatra va decidir baixar-li la dosi de la medicació. Ho va fer contra el nostre criteri i sense consultar ni tan sols a la psicòloga que realment dedicava temps al cas del meu germà. La seva decisió va estar basada en el que va veure del meu germà en dues o tres consultes, un total d'una hora i mitja o dues hores, en què el va veure millor en aquests minuts".

Marcos Olmedo - en el centre de la imatge - en una celebració familiar / Cedida

L'associació SOS Desaparecidos i el seu advocat Juan Manuel Medina s'havien bolcat a ajudar a la família del Marcos. Aquest divendres han retirat el cartell d'alerta per la seva desaparició després de conèixer la troballa del seu cos.

El dia que va desaparèixer el Marcos estava especialment desanimat. Després de passar uns dies de descans a la platja de Piles, a València, al costat de la seva mare, ña Pilar, havia tornat a Fuenlabrada i havia patit una altra crisi que va provocar que la doctora tornés a augmentar la dosi de la seva medicació.

Va anar a confessar-se a una església

El matí del 18 d'agost, va anar a una església i va demanar confessar-se amb el capellà. Després, va comprar en una farmàcia un ansiolític que tenia prescrit. Cap a les sis de la tarda, va avisar a la seva mare, la Pilar, que sortia a fer una passejada. Es va emportar amb ell el seu telèfon mòbil, la seva documentació, però no la seva medicació.

La seva família, els seus amics, alguns desplaçats des de Navarra per participar en les batudes de cerca, van alertar de la necessitat de trobar-lo de manera urgent. Entre tots l'havien secundat i ajudat aquests últims mesos: "Marcos, tingues paciència, els problemes psicològics triguen més a curar-se, però passen", "Marcos, tots hem tingut moment baix alguna vegada, tu ho has viscut amb nosaltres, i també has vist com ens hem recuperat", li deien el seu germà, la seva mare. Però el Marcos no millorava.

L'autòpsia aclarirà quan i en quines circumstàncies va morir l'home, al qual l'estimava molta gent, els seus éssers estimats necessiten respostes per assimilar la seva pèrdua.