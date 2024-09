Retiren de circulació dos trens de l'R3 que han quedat coberts de pintades a Ribes de Freser

Renfe ha hagut de retirar de la circulació dos trens de la línia R3 de Rodalies de Catalunya que han patit pintades i no poden prestar servei. Fonts de la companyia han informat a l'Agència Catalana de Notícies que els dos combois han quedat coberts de grafits a l'estació de Ribes de Freser (Ripollès) la passada nit i que dilluns no podran circular en aquestes condicions. De fet, s'espera que no ho puguin fer durant els propers dies.