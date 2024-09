Mor el conductor d’un patinet elèctric en un accident de trànsit a Santa Coloma de Gramenet

Un home que conduïa un patinet elèctric ha mort aquesta matinada a Santa Coloma de Gramenet en un accident de trànsit. Els fets han passat als volts de tres quarts de tres de la matinada quan, segons diversos testimonis, el jove, que circulava a gran velocitat per la vorera de l’avinguda dels Banús, ha perdut el control del vehicle -que estaria manipulat- i ha impactat fortament contra el terra. Malgrat la ràpida intervenció dels serveis d’emergència, que han arribat al lloc de l’accident en pocs minuts, l’home ha acabat morint per la gravetat de les ferides. De moment es desconeix la identitat de la víctima, d’uns 30 anys, perquè no duia a sobre la documentació.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que ha lamentat la mort d’aquesta persona, ha recordat la importància de respectar les normes de circulació i utilitzar correctament els vehicles de mobilitat personal per a preservar la seguretat tant de conductors com de vianants.