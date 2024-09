Un noi de 17 anys atropella un nen amb un cotxe a Avià i fuig.

Un nen de 9 anys es troba en estat greu al ser atropellat dissabte a la nit al municipi barceloní d’Avià, a prop de Berga, per un cotxe conduït per un menor de 17 anys que va fugir del lloc, tot i que finalment va ser detingut per la policia. Fonts dels Mossos van informar que el succés va tenir lloc dissabte a la nit, passades les deu, a Avià, on aquest cap de setmana se celebren les festes i hi havia molta gent al carrer. Tots els actes festius van quedar suspesos després de l’atropellament.

La víctima és un nen de 9 anys que va rebre un cop al cap i que va ser evacuat inicialment per efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital de Berga. Una cop estabilitzat va ser traslladat a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, on va ingressar a l’uci pediàtrica.

El jove que conduïa el cotxe va fugir després de l’atropellament però finalment va ser localitzat i detingut pels Mossos a la zona de Cal Rosal. El menor està acusat, a més de per conduir sense llicència, dels delictes de lesions per imprudència greu, per abandonar el lloc de l’accident i no socórrer la víctima i per conduir de forma temerària. La zona on es va produir l’accident està limitada a 30 quilòmetres per hora, segons va comentar a l’alcaldessa d’Avià, Patrocini Canal. «Tothom era a la plaça i ho va veure», va afirmar en declaracions a l’ACN.

La inspectora de la Divisió d’Investigació Viària dels Mossos, Elena Martínez, va explicar ahir a l’emissora RAC 1 que no es descarten més detencions i que hi hagi més persones que puguin ser investigades per aquest accident. Segons va assenyalar, tot apunta que l’adolescent responsable de l’atropellament hauria pogut agafar el cotxe d’un familiar i que hauria conduït uns metres passant per la població d’Avià. Dins del cotxe pot ser que hi anés un grup d’amics i els Mossos busquen dues persones més que, presumptament, s’haurien escapat després d’aparcar el cotxe.

Xoc mortal a Madrid

A Madrid, d’altra banda, tres persones van morir ahir i dues van resultar ferides de caràcter greu i molt greu, tots homes d’entre 25 i 55 anys, en un xoc frontal registrat a l’autovia A-6 al seu pas pel municipi de Las Rozas. L’accident es va tenir produir a primera hora del matí, a les 6.18, a l’altura del quilòmetre 20 de l’autovia, segons va informar a l’agència Europa Press el servei d’emergències 112 Comunitat de Madrid.

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme que anava en sentit contrari va xocar frontalment amb un vehicle que circulava correctament i, a més, s’hi va veure afectada també una motocicleta. Com a conseqüència de l’impacte van morir els conductors dels turismes i l’acompanyant del vehicle que circulava de manera correcta.

També van resultar ferits el copilot del turisme que circulava incorrectament i el motorista.