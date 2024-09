Tres detinguts per intentar un 'simpa' de 1.900 € en un local de la Barceloneta

La picaresca no coneix límits. La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir tres homes per intentar anar-se’n d’un local d’oci nocturn de Barcelona sense abonar una factura de 1.900 euros corresponent a la consumició de diverses begudes, una pràctica coneguda popularment com un simpa. Segons va informar la Guàrdia Urbana i fonts municipals, els fets van passar a cap tres quarts de cinc de diumenge a la matinada en un local d’oci situat al barri de la Barceloneta, on un grup de 10 persones van demanar diverses cosumiciones i es van coordinar per evitar pagar-les.

El personal del local, situat al passeig Marítim de la Barceloneta, va alertar la Urbana, davant les sospites que el grup s’estava preparant per fer un simpa, i van retenir els implicats fins que van arribar els efectius. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que recorre la zona de restaurants, bars i discoteques de la zona d’oci nocturn al voltant de l’hotel Arts es va dirigir al lloc i va detenir tres homes, acusats d’un delicte d’estafa, per intentar anar-se’n del local d’oci sense abonar la factura.