El negoci del narcotràfic
Les aigües residuals revelen un auge en el consum d’amfetamines
Les últimes anàlisis a les depuradores del Baix Llobregat, el Besòs i Lleida donen els valors més alts des del 2023
També creix l’ús de l’èxtasi
Beatriz Pérez
El consum d’amfetamines (un tipus de substància estimulant) ha augmentat "considerablement" a Catalunya des de la tardor del 2023. Ho reflecteixen les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) del Baix Llobregat, el Besòs i Lleida. Les últimes anàlisis mostren els valors més elevats a totes les estacions: 0,17 grams diaris per cada mil persones a la del Baix Llobregat i a la del Besòs, i 0,29 a la de Lleida, segons dades de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat.
En resposta a una pregunta plantejada al Govern per part de Junts, la Conselleria de Salut explica que les últimes anàlisis sobre la presència de drogues en aigües residuals mostren "valors més elevats" a totes les estacions catalanes. L’indicador de les aigües residuals, no obstant, cal estudiar-lo amb certa prudència perquè, per si sol, no té prou robustesa i cal comparar-lo amb d’altres.
Tot i així, com explica a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, Xavier Major, de la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat), en els últims anys hi ha hagut un augment del consum de substàncies estimulants (com la cocaïna, en primer lloc, i les metamfetamines, en segon) al territori.
Restes d’èxtasi
"Les amfetamines s’han començat a consumir en determinats ambients, com el chemsex, per augmentar el plaer sexual i la resistència", assenyala Major, que a més afegeix que a les sales de venipunció (les narcosales) cada vegada es consumeixen més metamfetamines i cocaïna. "No obstant, l’heroïna ha baixat en picat", diu. Segons les anàlisis de les aigües residuals, el consum detectat de cocaïna no segueix un patró clar, amb diverses oscil·lacions durant el període estudiat. La tardor del 2024, les estimacions eren de 3,11 grams diaris per cada mil persones a l’estació del Baix Llobregat, 2,45 a la del Besòs i 3,64 a la de Lleida.
Segons la resposta donada per Salut a Junts, una altra de les substàncies de les quals ha augmentat el consum entre el 2022 i el 2024 ha sigut el MDMA (o èxtasi). Segons les aigües residuals, a l’àrea metropolitana de Barcelona, el consum d’MDMA ha augmentat de manera gradual a l’EDAR del Besòs (passant de 0,34 a 0,56 grams diaris per cada mil habitants entre la primavera del 2022 i la tardor del 2024) i de manera sobtada a l’EDAR del Baix Llobregat (passant de valors sostinguts entorn de 0,3 grams fins a la primavera del 2024 a un valor estimat de 0,63 grams aquella mateixa tardor). A l’EDAR de Lleida, els valors van ser constants durant el 2022 i el 2023 (al voltant de 0,1 grams diaris per cada mil habitants), abans d’ascendir a 0,28 la primavera del 2024 i baixar 0,18 en el següent control.
Morts per sobredosi
També el consum de metadona i el de ketamina augmenten, si bé presenten igualment concentracions "molt baixes", tal com precisa Major. El consum de metadona ha experimentat un augment a les tres EDAR des de la tardor del 2023 fins a situar-se en 0,06 grams diaris per cada mil habitants a la del Baix Llobregat, 0,07 a la del Besòs i 0,1 a la de Lleida. Per la seva banda, el consum de ketamina mostra una tendència a l’alça des de la primavera del 2022, amb augments que van de 0,17 a 0,45 grams diaris per cada mil habitants a l’EDAR del Baix Llobregat, de 0,21 a 0,44 a l’EDAR del Besòs i de 0,02 a 0,08 al de Lleida entre la tardor del 2023 i la del 2024.
Com explica Major, l’augment de cocaïna es deu a diverses raons. El primer és que, quan descendeix el consum d’una substància (com l’heroïna), en sol pujar una altra (cocaïna). "A més, Espanya és la porta d’entrada de la cocaïna a Europa, per la seva costa, per les relacions comercials que té amb Sud-amèrica. La cocaïna aquí és més barata que en altres països", assenyala.
La cocaïna, de fet, es troba present en la major part de les morts per sobredosi. "Moltes vegades les morts es donen en persones que tenen algun problema cardiovascular o cerebral i que consumeixen cocaïna.
