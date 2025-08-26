Detenen un home col·locar dos artefactes explosius en unes oficines públiques a la Seu d'Urgell
El detingut, de 53 anys, és reincident en la fabricació d’artefactes explosius casolans
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys per fabricar i col·locar dos artefactes explosius casolans a l'exterior de les oficines d'un organisme públic a la Seu d'Urgell. La detenció va tenir lloc el 20 d'agost passat i se'l va arrestar com a presumpte autor dels delictes de desordres públics, fabricació i tinença d'explosius i trencament de condemna. La investigació es va iniciar el 10 de juliol de 2025, arran de la localització d’un artefacte fora de les oficines d’un organisme públic de la Seu d'Urgell. L'artefacte no va arribar a detonar, però es va activar un dispositiu de seguretat amb intervenció dels TEDAX, que van procedir a la seva neutralització.
Aquest incident es va vincular amb un altre fet ocorregut el 30 de juny de 2025 a la mateixa localitat, quan es va localitzar un altre artefacte de diferent composició també sense detonació.
Les gestions d’investigació van permetre identificar i vincular directament el detingut amb ambdós fets.
El dia 21 d'agost es va dur a terme una diligència d’entrada i escorcoll autoritzada pel Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell, on es van intervenir diversos artefactes explosius casolans, així com estris per a la seva fabricació. També es van localitzar indicis que acreditaven la reincidència i una evolució en la tècnica de fabricació.
El detingut, que té antecedents, va passar a disposició judicial el dia 22 d'agost de 2025 al Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell. Així, segons la policia, el detingut és reincident en la fabricació d’artefactes explosius casolans.
