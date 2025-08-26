Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
Centres com Lledoners o Brians 2 han enxampat interns que havien penjat a les seves xarxes socials imatges captades a les instal·lacions
Redacció
Els telèfons mòbils són la causa de nombroses infraccions i conflictes penitenciaris de les comarques interiors com Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) i Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires). Com passa amb les drogues, els reclusos que en tenen la necessitat i els familiars, voluntaris, col·laboradors o treballadors que els ajuden recorren a tècniques i mètodes d'allò més imaginatius.
I, com succeeix igualment amb l'accés a les substàncies tòxiques i els medicaments sense recepta, els presos es veuen obligats a pagar grans quantitats de diners per aparells que, al carrer, costen tres, quatre o cinc vegades menys. No és estrany que un model a la venda per 200 euros en una botiga o una pàgina de comerç digital superi els 1.000 al centre. Sovint, aquests dispositius ni tan sols són intel·ligents, és a dir, no són smartphones amb connexió a internet.
L'avantatge que presenten els primers, més antics o convencionals, és que poden ser mes petits. La sensació de normalitat que proporcionen els segons és molt superior. De fet, en diversos espais -de la Catalunya central a València, de l'Alt Empordà a Alacant- s'ha donat casos d'interns que han estat enxampats perquè havien penjat a les seves xarxes socials imatges captades a l'interior de les instal·lacions, com expliquen fonts penitenciàries.
Així, per molt discreta que sigui la circulació dels telèfons a les presons, una acció com aquesta evidencia qui ha comès la irregularitat. Llavors, la intervenció dels serveis de seguretat és immediata. La perícia d'alguns penats per burlar els controls d'accés, la vigilància humana i audiovisual o els escorcolls dels funcionaris a les cel·les, es complementa amb la seva habilitat per manipular psicològicament els integrants del personal que semblen més vulnerables.
Als recintes masculins, les joves amb poca experiència són el seu objectiu favorit. No sempre es tracta d'una predilecció individual, sinó d'una preferència estratègica. "Els drons amb estupefaents i mòbils no hi arriben cada dia, així que ells ho intenten de totes les maneres: des d'ofertes de diners, després d'un primer tempteig, fins a cartes amb enceses declaracions d'amor", il·lustra un funcionari amb dècades de recorregut en dues presons del país.
"Les amenaces directes a una mestra, una psicòloga, una estudiant en pràctiques o una voluntària no són freqüents. Si més no, als centres que conec. Però la coacció sí que és habitual entre interns. I no tenen cap problema a incloure-hi familiars o amics de fora", agrega. Les dades del Departament de Justícia revelen que el 2024 es van confiscar a les presons i els centres penitenciaris oberts 855 telèfons, això és, una mitjana de 2,3 al dia.
L'associació de funcionaris Marea Blava ha denunciat aquest mateix any que l'ús d'aquests mòbils "pot comportar la comissió de nous delictes", sobretot narcotràfic, però també contactes inesperats amb víctimes per intimidar-les. Mentre l'Administració analitza la possibilitat d'utilitzar inhibidors als edificis, patis, etc., Marea Blava recorda que només la direcció de cada instal·lació pot autoritzar expressament les comunicacions dels penats amb l'exterior.
