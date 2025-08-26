Mata el seu veí després d'atropellar-lo amb una furgoneta per una discussió a Alacant
El presumpte agressor i la víctima mantenien un conflicte des de fa ja diversos anys pels límits entre dues finques
J. A. Martínez
La Guàrdia Civil ha detingut un home per matar el seu veí atropellant-lo en una partida rural d'Alacant, amb el qual tenia un conflicte per la delimitació de les dues finques, segons ha confirmat Información, del mateix grup editorial de Diari de Girona. Els fets van passar divendres passat a la tarda a la partida rural del Moralet d'Alacant on s'estaven celebrant la festa major.
El presumpte agressor i la víctima havien tingut una discussió, una més en els tres anys de conflicte veïnal. Quan la víctima va sortir de la finca, una furgoneta que estava estacionada enfront de l'habitatge, el va atropellar. Els serveis sanitaris no van poder reanimar-lo i només van poder certificar la defunció. La investigació ha estat a càrrec de la Guàrdia Civil que ha procedit a la detenció del presumpte autor de l'homicidi, que ha passat a la disposició del jutjat de guàrdia d'Alacant, on s'ha decretat l'ingrés a la presó per un delicte d'homicidi.
La víctima és un home d'origen equatorià i nacionalitzat com a espanyol de 37 anys. Ell i el seu agressor mantenien una llarga enemistat per un conflicte sobre els límits de les dues propietats en les quals residien. De fet, entre tots dos existia un ampli historial de denúncies prèvies. Totes aquestes denúncies han estat aportades per la família del mort en el jutjat de guàrdia. El presumpte autor de l'atropellament mortal va assegurar als agents en els moments immediatament posteriors als fets que s'havia equivocat accidentalment en posar la marxa i que la furgoneta va sortir disparada en lloc d'anar marxa enrere com ell pretenia. No obstant això, en el jutjat ha optat per guardar silenci i s'ha acollit al seu dret a no declarar.
Entre les dues famílies, la del mort i la del presumpte homicida, s'han registrat moments de tensió que han obligat la Guàrdia Civil a desallotjar-los de les instal·lacions judicials. L'incident s'ha produït en el moment en què el detingut pujava des dels calabossos per declarar davant la jutge. Els familiars del mort han començat a increpar-lo cridant-lo "assassí", mentre els familiars del detingut li deien "David, t'estimem". A continuació han començat a insultar-se els uns als altres i la Guàrdia Civil els ha expulsat de la seu judicial.
