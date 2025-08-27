CRIMS
Va matar Francisco de Pablo a cops per 300 euros i va enterrar el seu cadàver en una fossa
L'assassí de Francisco de Pablo el va colpejar al cap fins a la mort amb una barra metàl·lica, per no retornar-li els diners que el jove, de 32 anys, li havia prestat mesos enrere
Vanesa Lozano
El dia que el fill de Juana Páez hagués complert 35 anys, la dona va sentir la necessitat de felicitar-lo, així que va sortir de casa i es va presentar en l'Institut Anatòmic Forense de Madrid. Les restes de Francisco de Pablo són allà des que el 6 de juny de 2024 la Policia va trobar i va rescatar el seu cadàver de la fossa on el seu assassí i un altre acusat el van tenir amagat dos anys i tres mesos, el temps que el jove va estar desaparegut i Juana el va estar buscant, sense permetre's un sol dia de descans.
Els agents del GOIT de la Policia Nacional, experts a localitzar i obrir llocs inaccessibles, van necessitar més de dues hores per a aconseguir penetrar en el zulo subterrani on Israel, el seu assassí, i el seu company, Fernando, van enterrar el cos de Francisco, després que el primer el matés a cops, atacant-lo per l'esquena amb una barra metàl·lica.
Ciment i terra vinílic
La policia va haver de foradar a consciència per a recuperar les seves restes d'una fossa sèptica situada sota el terra de la cuina d'una casa a Aldea del Fresno (Madrid), propietat de la família de l'assassí. Per dificultar encara més la localització del cadàver, els dos acusats havien modificat la superfície de la cuina, tirant ciment damunt, i cobrint amb terra vinílic la zona on van enterrar Francisco.
El sumari del cas ha revelat que el jove va ser assassinat per 300 euros, la quantitat que segons va reconèixer Israel davant la Policia, Francisco li havia prestat mesos enrere "per muntar una plantació de marihuana". Però Israel mai li va retornar els diners, per la qual cosa el seu deute amb Francisco va anar augmentant amb el pas del temps, fins a arribar als 3.000 euros, segons va assegurar l'assassí.
Per l'esquena
Així que la tarda del 21 de març de 2022, Israel va recollir Francisco de la seva casa, en el districte madrileny d'Hortaleza, i ho va traslladar amb cotxe fins a una finca de la seva família en San Fernando de Henares. Una vegada allà, segons conclou el fiscal en el seu escrit, al qual ha accedit el canal de recerca i successos de Prensa Ibèrica, "amb la intenció de causar-li la mort o sabent que podia causar-la-hi, va propinar a Francesc un fort cop a la part dreta del cap amb una barra metàl·lica llarga i pesada d'uns quatre centímetres de diàmetre". Ho va fer "per l'esquena i de manera sorpresiva, impedint així que Francisco pogués exercir qualsevol mena de defensa". La Fiscalia demana 22 anys de presó per Israel per un delicte d'assassinat.
Després del crim, Israel va demanar ajuda al seu amic Fernando per amagar el cadàver. Entre els dos, "posats de comú acord en aquest pla", segons les conclusions del fiscal, van traslladar aquella nit amb cotxe el cos de Francisco fins a la parcel·la d'Aldea del Fresno, propietat de la família d'Israel, i el van sepultar sota el terra de la cuina de l'habitatge l'endemà”.
"Que plori la seva mare"
En la seva confessió davant la policia, Israel va admetre els fets, però va descarregar part de la responsabilitat en el seu amic Fernando. Va afirmar que havia assassinat a Francisco perquè el tenia amenaçat. Segons la seva versió, va matar al jove en legítima defensa, després que ell l'agredís primer. També va explicar que el seu amic Fernando li deia: "perquè plori la teva mare, que plori la seva".
A Fernando, el fiscal li demana dos anys i mig de presó, ja que només el considera autor d'un delicte d'encobriment, una qualificació amb la qual l'acusació particular, exercida per Juana, la mare de Francisco, no està d'acord. L'advocat de la dona, Juan Manuel Medina, considera els dos acusats autors de l'assassinat de Francisco i demana una pena de 25 anys de presó per a cadascun, a més de dos anys més de presó per un delicte contra la integritat moral per ocultar el cadàver del jove durant més de dos anys.
El jutge va arxivar el cas
Durant tot el temps en què Francisco va estar desaparegut, la seva mare, Juana, va lluitar, amb ajuda de SOS Desaparecidos, per demostrar a la magistrada del jutjat d'instrucció 37 de Madrid, que inicialment no va veure indicis de criminalitat i va arxivar el cas, que el seu fill no havia desaparegut voluntàriament i que havia estat víctima d'un crim. Francisco tenia 32 anys quan se li va perdre el rastre, estava a l'atur i acabava de trencar la relació amb la seva xicota. La seva mare va explicar des del principi a la policia i al jutge que el seu fill tenia problemes amb les drogues i "es relacionava amb persones poc recomanables". Abans de desaparèixer, el jove havia denunciat que estava rebent amenaces i havia patit un robatori a la seva casa.
Per això, quan el 21 de març de 2022 Francisco va sortir de casa, deixant allà a Lola i a Brutus, els seus inseparables gossos, i no va tornar, tant la seva mare com la policia van tenir clar des del principi que Francisco "es trobava en una situació de risc per a la seva vida". Durant mesos, la Policia i també la mare de Francisco es van endinsar a la Canyada Real i a Valdemíngomez entrevistant-se amb traficants de droga que resideixen allà, per a trobar pistes del jove.
Privacitat d'un desaparegut
Els agents van repassar les bases de dades d'associacions com Proyecto Hombre a la recerca de Francisco. Totes les dades que anaven esbrinant apuntaven al fet que Francisco havia tingut el pitjor dels finals. Malgrat tot, la jutgessa que va investigar el cas va rebutjar diverses vegades la petició de la policia per accedir al posicionament del telèfon mòbil del jove, així com a les seves trucades i missatges.
"Desgraciadament, aquesta és la realitat amb moltes de les persones que desapareixen al nostre país. Deien que la privacitat del meu fill era més important que trobar-lo. És de bojos, cal canviar les lleis perquè això deixi de passar. Si algú desapareix i pot estar en perill, cal buscar-lo de totes les formes possibles. Si després la policia el troba i resulta que està bé i no vol que se sàpiga d'ell… perquè esta bé, però si no… Què fem? No els busquem?”, lamenta Juana.
Antenes de telefonia
El cas de Francisco es va resoldre gràcies a dos factors: la declaració d'un amic dels acusats que, el maig de 2024, va acudir a la Policia, i els va delatar, i les antenes de telefonia pròximes a la casa en la qual el cadàver de Francisco va estar des del dia que va desaparèixer.
"Quants plors, quanta angoixa m'haurien estalviat si la jutgessa hagués autoritzat la Policia a localitzar el telèfon del meu fill. Era tan senzill com comprovar el lloc on el seu telèfon es va apagar aquella nit i veure que el mòbil del meu fill va estar durant hores connectat a la mateixa antena que els telèfons dels seus assassins… en comptes de trigar dos anys, el cas s'hagués resolt en dos dies", afegeix la mare de Francisco.
El pròxim 28 de setembre Francisco compliria 36 anys. Ha passat més d'un any des que el seu crim es va resoldre, la investigació ha finalitzat, però a Juana encara no li han retornat el cos del seu fill. "Estic com fa un any, llavors vaig haver de demanar que em permetessin estar al costat de les seves restes per sentir-me el més a prop possible del meu fill", critica la dona.
Després de saber on va estar enterrat el cos de Francisco durant dos anys, la mare que durant dos anys dormia i es despertava diàriament desitjant trobar el seu fill, ara només té un desig, perquè ell pugui descansar en pau: que la justícia li permeti incinerar-lo.
