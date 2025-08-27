Mor a l'hospital un home apunyalat a Agramunt arran d'una disputa per una cigarreta

La víctima, de 33 anys, ha mort gairebé tres mesos després de l'agressió

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / ACN

ACN

ACN

Agramunt

Un home que va ser apunyalat el 30 de maig en un carrer d'Agramunt, a l'Urgell, va morir dijous passat a l'hospital a causa de les ferides, segons ha avançat Segre i han confirmat a l'ACN fonts policials. Els fets es van produir cap a les 00.45, quan tots dos van discutir per una cigarreta i un d'ells va clavar-li una punyalada a l'altre a l'esquena. Els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte agressor, de 48 anys, al lloc dels fets i l'home va ingressar a la presó acusat d'un suposat delicte de lesions. Per la seva banda, la víctima, de 33 anys, va ingressar en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova i posteriorment la van traslladar a un centre hospitalari de Barcelona, on ha acabat morint gairebé tres mesos després de l'agressió.

Segons fonts policials, el presumpte autor dels fets està acusat ara d'un suposat delicte d'homicidi per la mort de l'home. 

TEMES

Tracking Pixel Contents