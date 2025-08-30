Tres ferits en un accident entre dos camions i un autobús a Pont de Molins
La carretera ha hagut de ser tallada per retirar els vehicles afectats
Núria León
Aparatós accident aquest divendres a la nit a Pont de Molins. A 1/4 d'onze, un camió amb tractora ha xocat per encalç a un altre camió, aquest amb un semiremolc. De l'impacte, l'últim camió ha impactat també per encalçament amb un autobús on hi viatjaven cinc persones i el conductor. El conductor del camió amb tractor ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta en estat menys greu. Dues de les ocupants de l'autocar, en estat lleu, van ser ateses a lloc.
Fins a quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar per donar suport als implicats i desconnectar bateries.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Un ciclista denuncia amenaces després d’un incident amb operaris al carril bici de Pedret de Girona
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Un camió que transportava cotxes bolca a l'AP-7 a Borrassà