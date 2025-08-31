Crema un remolc cisterna en un camp d'oliveres a Llers
S'utilitzava com un dipòsit d'aigua de rec
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han apagat un incendi en un remolc cisterna a Llers. L'avís s'ha rebut quan faltaven cinc minuts per les set del matí d'aquest diumenge. El foc ha afectat les rodes del remolc que en feia servir com a dipòsit d'aigua de reg en un camp d'oliveres.
Dues dotacions han treballat per sufocar les flames i han revisat punts calents.
