Almenys tres morts en descarrilar un funicular turístic al centre de Lisboa

L'accident ha tingut lloc a l'Ascensor de Glòria

EFE

Lisboa

Almenys una vintena de víctimes, entre els quals hi ha diversos morts i ferits, s'han registrat aquest dimecres en descarrilar l'Ascensor de Glòria (Elevador de Glória), un dels principals funiculars turístics de Lisboa, ha informat a EFE una font dels Bombers de la capital portuguesa.

La mateixa font no ha pogut confirmar que hi hagi tres morts, tal com han informat alguns mitjans de comunicació portuguesos, i ha assenyalat que les dades de les quals disposa són preliminars.

Sobre el terrent, EFE ha pogut constatar que el funicular ha bolcat i que el sostre ha quedat totalment aixafat.

El funicular en funcionament

El funicular en funcionament / Europa Press/Contacto/Edson De S / Europa Press

A la zona hi ha un ampli desplegament policial, que ha tancat l'accés a la zona, i d'equips d'emergència, que es troben amb una vintena d'ambulàncies.

Centenars de curioses, molts d'ells turistes, es concentren al voltant, molts gravant amb el mòbil.

L'Ascensor de Glòria connecta la praça dos restauradores amb el Bairro Alto i el mirador de São Pedro de Alcântara, un dels més visitats de la capital portuguesa.

