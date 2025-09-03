PRIMÍCIA
Àudios | Els pensaments d’un assassí, enregistrats per un micròfon ocult al seu cotxe: «¿Saps quan trobaran el cadàver? ‘Hoy no, maaañana’»
L’UCO va escoltar els monòlegs d’Antonio Caba, acusat de la desaparició de dos veïns a Manzanares (Ciudad Real): «¿Però quin assassinat?, ¿On és el mort?»
Després d’aquella investigació, la Guàrdia Civil va recuperar els cadàvers de Jesús González i Juan Miguel Isla, que havia llançat en dos pous de la zona. Des d’aleshores, Caba és a la presó acusat dels dos crims
Vanesa Lozano
Dos veïns de Manzanares (Ciudad Real) seguien sense aparèixer. Dos homes eren els sospitosos per a la Guàrdia Civil. Els agents de l’UCO tenien des del gener del 2023 un «canari», un micròfon ambiental, col·locat al cotxe d’Antonio Caba, el sospitós de les dues desaparicions, l’últim home amb què s’havien vist Jesús González Borrajo, el juny del 2019, i Juan Miguel Isla, el juliol del 2022.
«Unitat d’elit, els millors»
Antonio Caba notava la pressió de les investigacions i també dels mitjans de comunicació. La gravació de les seves reflexions mentre conduïa o les seves xerrades amb el seu còmplice Gaspar revelen el seu estupor perquè una unitat d’elit policial s’interessés per aquells dos desapareguts al seu poble. Fins i tot sospiten que poden estar sent escoltats, també al cotxe: «Unitat d’elit, allà hi ha d’haver gent molt intel·ligent»,comenta Gaspar. I Caba li respon: «Allà hi han de ser els millors... A més, han de ser, doncs, eh... tenir els mitjans, els més avançats... Això ja t'ho vaig dir, que et posen una cosa al cotxe i t'escolten tot el que parles».
Només ells dos, Caba i Gaspar, saben el que van fer amb els dos cadàvers: tirar-los a dos pous a sengles finques de la zona. Però aquelles setmanes de l’hivern del 2023, la Guàrdia Civil crida a declarar i interroga diversos amics seus, gairebé tot el seu cercle, la seva quadrilla del poble. I ells s’inquieten, malgrat que fan bromes: «Cal tenir cura, que et tenen 72 hores allà (el màxim legal per estar detingut), eh, per una broma», comenta Caba.
Els agents del «MOPU»
Alguns dels seus amics truquen a Caba per comentar-li els seus interrogatoris i el que els ha dit la Guàrdia Civil. Ells pensen que Caba és innocent i fan bromes sobre els agents de la Unitat Central Operativa (UCO),als quals anomenen MOPU ( Ministeri d’Obres Públiques), perquè sospiten que utilitzen cotxes camuflats per vigilar els seus passos.
Els dies passen i la pressió de la Guàrdia Civil cap a Caba i el seu entorn augmenta. El sospitós dels dos assassinats parla al seu cotxe, una vegada més: «Hi ha el xaval aquest, que es creu que és el Sherlock Holmes de la policia. Això és una vergonya. Està portant la investigació de forma vergonyosa. És que es trauria més anant a un bar a prendre's una canya que trucant a la gent (a declarar) per posar-la verda i per molestar al personal.
Caba explica en veu alta mentre condueix algun episodi dels seus amics amb els guàrdies civils. Especialment el d’un home que rep la trucada dels investigadors i s’atreveix, segons la seva versió, a enfrontar-s’hi: «Li diuen: ‘Haurà de venir (a declarar) per un assassinat’. Diu: ‘¿però quin assassinat? ¿On és el mort?
La clau de la presó
El poble de Manzanares és camp abonat per a tot tipus de rumors. Es parla que detindran aviat els assassins. A Caba li arriben aquests rumors, fins i tot un que parla que ell mateix ja és a la presó. Una vegada més, recorre al sarcasme i a l’humor negre: «Com més barbaritats diguin, millor. L’altre dia em diuen: l’han detingut, a l’Antonio. I li diu un, "cony, es va quedar blanc", diu, "doncs ha de tenir la clau (de la presó) per entrar i sortir", diu, "perquè l'acabo de veure i m'he pres un cafè amb ell". Caba comenta aquesta anècdota a Gaspar i tots dos riuen: «Va, no fotis».
Els investigadors van avançant i van trobant indicis. Caba devia diners als dos desapareguts. Va ser l’última persona amb qui es van veure, el 2019 i el 2022, abans de desaparèixer... El sospitós és conscient que el seu futur es complica. Només al seu cotxe, aliè al micròfon que li ha posat la Guàrdia Civil, parla en veu alta i mira de calmar-se: «Els indicis no són proves, els indicis no són proves. Recorda sempre el que et diré: els indicis no són proves. I ells pressionen a veure si saben, a veure si algú els pot dir alguna tonteria.
Ràpidament, el sospitós dels dos assassinats es refà i torna a recórrer a l'humor negre, aquesta vegada utilitzant una famosa frase del còmic manxec José Mota: «Ells són a dos mil quilòmetres (de saber la veritat),perquè si jo no he sigut i ells creuen que he sigut jo, que jo he tingut alguna cosa a veure, doncs llavors, ¿saps quan ho trobaran? (el cadàver del desaparegut) ¡‘Hoy no, maaañana’!».
